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11:04 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Бенфика» огласила заявку на матч со «Спартаком» в Лиге чемпионов

Тренерский штаб «Бенфики» огласил заявку на матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против московского «Спартака».

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Источник: AP 2021
Футбол

Лига чемпионов 2021/2022
3-й отборочный раунд. Путь представителей лиг, 4.08.2021, 20:00

Спартак-Бенфика-

Вратари: Одиссес, Элтон, Свилар.

Защитники: Гримальдо, Морадо, Гонсалвеш, Вертонген, Отаменди, Жилберто, Вериссимо.

Полузащитники: Таарабт, Мейте, Рафа, Пицци, Жедсон, Флорентино, Диаш, Жоау Мариу, Вайгль, Эвертон.

Нападающие: Пиньо, Винисиус, Сеферович, Рамос, Вальдшмитд.

Матч «Спартак» — «Бенфика» пройдет в Москве в среду, 4 августа.

Начало — в 20.00 (мск).

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