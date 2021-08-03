«Бенфика» огласила заявку на матч со «Спартаком» в Лиге чемпионов
Тренерский штаб «Бенфики» огласил заявку на матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против московского «Спартака».
Бенфика
СпартакЛига чемпионов: таблица и календарь
Тренерский штаб «Бенфики» огласил заявку на матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против московского «Спартака».
Вратари: Одиссес, Элтон, Свилар.
Защитники: Гримальдо, Морадо, Гонсалвеш, Вертонген, Отаменди, Жилберто, Вериссимо.
Полузащитники: Таарабт, Мейте, Рафа, Пицци, Жедсон, Флорентино, Диаш, Жоау Мариу, Вайгль, Эвертон.
Нападающие: Пиньо, Винисиус, Сеферович, Рамос, Вальдшмитд.
Матч «Спартак» — «Бенфика» пройдет в Москве в среду, 4 августа.
Начало — в 20.00 (мск).