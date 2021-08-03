Витория рассказал о состоянии Промеса за день до матча с «Бенфикой»
Главный тренер «Спартака» рассказал о состоянии полузащитника Квинси Промеса, который пропустил матч против «Крыльев Советов».
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Главный тренер «Спартака» рассказал о состоянии полузащитника Квинси Промеса, который пропустил матч против «Крыльев Советов».
— Скорее всего, Промес не сыграет, — сказал Витория на
Первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов «Спартак» — «Бенфика» пройдет в Москве в среду, 4 августа. Начало — в 20.00 (мск).