Витория рассказал о состоянии Промеса за день до матча с «Бенфикой»

— Скорее всего, Промес не сыграет, — сказал Витория на пресс-конференции накануне матча с «Бенфикой». — По прежнему не в строю Маслов. Что касается Мозеса и Джикии, которые получили повреждения в прошлом матче, то мы надеемся, что они будут готовы в среду.