Соболев: Три тысячи болельщиков на трибунах будут болеть так, будто весь стадион пришел

«В некоторых регионах всего 500 человек пускают, здесь хотя бы 3000 разрешили. Уверен, они будут болеть так, как будто весь стадион пришёл. Но мы знаем — за нас будут болеть, смотря футбол в барах и по домам по всей стране», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.