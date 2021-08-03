Текущие события
Футбол. Еврокубки
20:00
Мальме
Рейнджерс
Футбол. Еврокубки
20:00
Спарта П
Монако
Футбол. Еврокубки
21:00
ЧФР
Янг Бойз
Футбол. Еврокубки
21:00
ПСВ
Мидтьюлланн
Футбол. Еврокубки
21:00
Генк
Шахтер Д
Футбол. Еврокубки
21:45
Линфилд
Фола
Футбол. Еврокубки
21:45
Богемианс Д
ПАОК
Футбол. Еврокубки
22:00
Олимпиакос П
Лудогорец
Футбол. Еврокубки
22:00
Црвена Звезда
Шериф
Футбол. Сборные
14:00
Япония
Испания
01
Футбол. Сборные
11:00
Мексика
Бразилия
П 1:4
00
Все события
Фоторепортажи
16Токио-2020: лучшие кадры 1 августа
26Олимпиада в Токио: все чемпионы 3 августа
16:59 (мск), источник: Чемпионат.com

Соболев: Три тысячи болельщиков на трибунах будут болеть так, будто весь стадион пришел

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев поделился ожиданиями от предстоящего матча Лиги чемпионов с «Бенфикой».

Спартак
БенфикаЛига чемпионов: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

В частности, футболист затронул тему допуска болельщиков на трибуны «Открытие Арены».

«В некоторых регионах всего 500 человек пускают, здесь хотя бы 3000 разрешили. Уверен, они будут болеть так, как будто весь стадион пришёл. Но мы знаем — за нас будут болеть, смотря футбол в барах и по домам по всей стране», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

Матч «Спартак» — «Бенфика» состоится завтра, 4 августа, на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. Ответная встреча пройдёт на арене «Да Луш» в Лиссабоне 10 августа.

 Американская гимнастка Байлз провалилась на Олимпиаде!
Российских олимпийцев снова поймали на допинге!
Евлоев — чемпион! Он спас сборную России от полного провала
«Ты чемпион, е-мое!» Нагорный — о депрессии на Играх и судействе
Сборная Бразилии по футболу вышла в финал Олимпиады-2020
Гжегож Крыховяк: Решение о трансфере было принято за моей спиной
Скромный кубинский гигант. Кто побил рекорд Карелина в борьбе?
Байлз вернулась с бронзой в упражнениях на бревне, Уразова — 8-я
Победа «Спартака» в ЛЧ, сложный выезд Головина: Топ ставок дня
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь