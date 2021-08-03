Григорян о «Кайрате»: Это очень специфичная команда
Главный тренер «Алашкерта» Александр Григорян поделился мыслями о предстоящем матче с «Кайратом» в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы.
Кайрат
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Главный тренер «Алашкерта» Александр Григорян поделился мыслями о предстоящем матче с «Кайратом» в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы.
«Выйдут на поле все те, у кого больше желания. В этой ситуации это будет на первом месте. Игроки, которые больше соответствуют именно под “Кайрат”. Это очень специфичная команда, схема у них специфичная, игроки есть с очень высоким мастерством, такие как Вагнер Лав, и он не один там.
Сейчас мы думаем не о схемах, не о том, как правильно играть. Мы сейчас думаем, как правильно выпустить состав, игроков, у которых горят глаза», — сказал Григорян.