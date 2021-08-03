Григорян о «Кайрате»: Это очень специфичная команда

«Выйдут на поле все те, у кого больше желания. В этой ситуации это будет на первом месте. Игроки, которые больше соответствуют именно под “Кайрат”. Это очень специфичная команда, схема у них специфичная, игроки есть с очень высоким мастерством, такие как Вагнер Лав, и он не один там.



Сейчас мы думаем не о схемах, не о том, как правильно играть. Мы сейчас думаем, как правильно выпустить состав, игроков, у которых горят глаза», — сказал Григорян.