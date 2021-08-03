Голевой пас Головина помог «Монако» победить «Спарту» в матче квалификации Лиги чемпионов

ТАСС, 3 августа. Футбольный клуб «Монако» на выезде обыграл чешскую «Спарту» со счетом 2:0 в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Встреча прошла в Праге.

На 37-й минуте Орельен Тчуамени отличился с передачи российского полузащитника Александра Головина. Удвоил преимущество монегасков Кевин Фолланд (59). Головин вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 76-й минуте.

В другом матче шведский «Мальмё» дома обыграл шотландский «Рейнджерс» со счетом 2:1. В составе победителей голы забили Сорен Рикс (47) и Велько Бирманчевич (49). У команды из Глазго отличился Стивен Дэвис (90+5).

Во вторник также состоялся первый матч Лиги Европы сезона-2021/22. Азербайджанский «Нефтчи» и финский ХИК в Баку сыграли вничью со счетом 2:2 в первой встрече третьего квалификационного раунда.