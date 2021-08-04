Победа «Шахтера» приблизила украинцев к дуэли с «Монако», ПСВ смял датчан, «Шериф» сыграл вничью в Белграде

Идеальные замены Де Дзерби

«Генк» — «Шахтер» — 1:2 (Онуачу, 39 — Тете, 62, с пенальти. Алан Патрик, 81)

Уступив чемпионский титул киевскому «Динамо», «горняки» приступили к перезагрузке проекта. Клуб не только пригласил на пост главного тренера одного из самых талантливых итальянских специалистов Роберто Де Дзерби, но и после периода экономии раскошелился на группу интересных новичков. Защитник «Сассуоло» Марлон, хавбек «Бенфики» Педринью и нападающий «Аякса» Траоре обошлись «Шахтеру» в 40 миллионов евро. И новички сразу принялись отрабатывать вложенные в них средства, записав на свой счет три из пяти мячей в двух стартовых турах национального первенства.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CSH2v77r4MS/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CSH2v77r4MS/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CSH2v77r4MS/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от KRC Genk (@krcgenkofficial)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Однако в Бельгии прицел у футболистов украинской команды на какое-то время сбился. Между тем они могли отличиться как минимум дважды по ходу стартового отрезка, на что «Генк» ответил силовым давлением и голом Онуачу, который в прошлом национальном первенстве наколотил 33 мяча. Во втором тайме нигериец едва не повторил свой успех, наказав за упущенные моменты Майкона и Тете. Однако на этот раз Трубин не позволил удвоить счет, а через несколько минут Педринью заставил Муньоса зацепить себя в штрафной, и Тете с пенальти не без труда пробил почти отбившего мяч голкипера.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CSIDTd8DnMS/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CSIDTd8DnMS/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CSIDTd8DnMS/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от FC Shakhtar Donetsk (@fcshakhtar)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Наигравшему на гол «Шахтеру» наконец-то повезло. Относительной удачей можно посчитать и желтую карточку Марлона, который рисковал нарваться на удаление, ударив локтем в лицо бразильца Ито. А вот победную для гостей развязку случайностью точно не назовешь. «Горняки» смотрелись интереснее и мощнее, и выход на замену Марлоса сыграл ключевую роль. Получивший привычную капитанскую повязку 33-летний полузащитник вырезал подачу на другого опытного джокера — Исмаили, и тот сыграл наверняка, вдоль ворот покатив мяч на Алана Патрика.

Даже после отмены правила выездного гола исход противостояния в этой паре кажется очевидным. А значит, встреча «Шахтера» и «Монако» в четвертом отборочном раунде почти неизбежна.

Об игре «Монако» со «Спартой» в Праге (2:0) и участии Александра Головина в победе своей команды вы можете прочитать здесь.

Гетце неудержим

ПСВ — «Мидтьюлланн» — 3:0 (Мадуэке, 19. Гетце, 29. Гакпо, 32)

Встреча команд, которые являются потенциальными соперниками «Спартака» в четвертом отборочном раунде, прошла так, как и ожидалось. Естественно, не датчанами, которые после удачных матчей с «Селтиком» рассчитывали на большее. Однако ПСВ великолепен уже на старте сезона и после 7:2 по сумме двух игр с «Галатасараем» прошелся катком по «Мидтьюлланну».

Гости продержались до середины первого тайма, а потом получили три гола за 13 минут. Что касается героев, то они в команде Рогера Шмидта уже привычные. Отличились и классно закрутивший мяч в дальнюю «девятку» 19-летний англичанин Мадуэке, и переживающий новый взлет Гетце, красиво разобравшийся с обороной, приняв длинную передачу Андре Рамалью. Кому-то покажется странным, что в списке авторов забитых мячей отсутствует Захави, однако без израильского супербомбардира снова не обошлось. На его счету две результативные передачи.

Канга подвел «Црвену Звезду»

«Црвена Звезда» — «Шериф» — 1:1 (Диони, 45+1 — Кастаньеда, 33)

В предыдущем раунде сербы учинили разгром «Кайрату», который после победы в первом матче приехал в Белград в ослабленном из-за карантина составе. Еще одна встреча с представителем постсоветского пространства оказалась не такой простой. Никаких быстрых голов у «Црвены Звезды» не было, а соперник еще и открыл счет. Кастаньеда отправил мяч в сетку со штрафного, оправдав решение Юрия Вернидуба, который перед Лигой чемпионов дал паузу как забившему гол колумбийцу, так и герою предыдущего раунда Луваннору.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CSIDXbCAmYi/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CSIDXbCAmYi/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CSIDXbCAmYi/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от FC SHERIFF | ФК ШЕРИФ (@fc_sheriff)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

При этом молдавская команда упустила преимущество почти на ровном месте. Банальный навес обернулся ошибкой голкипера на выходе, и арендованный во Франции Диони оказался с мячом уже перед пустыми воротами. Впрочем, развить успех «Звезда» не смогла, так как на 57-й минуте бывший полузащитник «Ростова» Канга в не требовавшей того ситуации свалил в центральной зоне Кастаньеду и получил вторую желтую карточку. Кажется, в этой паре назревает сенсация.