Победа «Шахтера» приблизила украинцев к дуэли с «Монако», ПСВ смял датчан, «Шериф» сыграл вничью в Белграде
Главные события первых матчей 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов во вторник.
Главные события первых матчей 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов во вторник.
«Генк» — «Шахтер» — 1:2 (Онуачу, 39 — Тете, 62, с пенальти. Алан Патрик, 81)
Уступив чемпионский титул киевскому «Динамо», «горняки» приступили к перезагрузке проекта. Клуб не только пригласил на пост главного тренера одного из самых талантливых итальянских специалистов Роберто Де Дзерби, но и после периода экономии раскошелился на группу интересных новичков. Защитник «Сассуоло» Марлон, хавбек «Бенфики» Педринью и нападающий «Аякса» Траоре обошлись «Шахтеру» в 40 миллионов евро. И новички сразу принялись отрабатывать вложенные в них средства, записав на свой счет три из пяти мячей в двух стартовых турах национального первенства.
Однако в Бельгии прицел у футболистов украинской команды на
Наигравшему на гол «Шахтеру»
Даже после отмены правила выездного гола исход противостояния в этой паре кажется очевидным. А значит, встреча «Шахтера» и «Монако» в четвертом отборочном раунде почти неизбежна.
Об игре «Монако» со «Спартой» в Праге (2:0) и участии Александра Головина в победе своей команды вы можете прочитать здесь.
ПСВ — «Мидтьюлланн» — 3:0 (Мадуэке, 19. Гетце, 29. Гакпо, 32)
Встреча команд, которые являются потенциальными соперниками «Спартака» в четвертом отборочном раунде, прошла так, как и ожидалось. Естественно, не датчанами, которые после удачных матчей с «Селтиком» рассчитывали на большее. Однако ПСВ великолепен уже на старте сезона и после 7:2 по сумме двух игр с «Галатасараем» прошелся катком по «Мидтьюлланну».
Гости продержались до середины первого тайма, а потом получили три гола за 13 минут. Что касается героев, то они в команде Рогера Шмидта уже привычные. Отличились и классно закрутивший мяч в дальнюю «девятку» 19-летний англичанин Мадуэке, и переживающий новый взлет Гетце, красиво разобравшийся с обороной, приняв длинную передачу Андре Рамалью.
«Црвена Звезда» — «Шериф» — 1:1 (Диони, 45+1 — Кастаньеда, 33)
В предыдущем раунде сербы учинили разгром «Кайрату», который после победы в первом матче приехал в Белград в ослабленном
При этом молдавская команда упустила преимущество почти на ровном месте. Банальный навес обернулся ошибкой голкипера на выходе, и арендованный во Франции Диони оказался с мячом уже перед пустыми воротами. Впрочем, развить успех «Звезда» не смогла, так как на 57-й минуте бывший полузащитник «Ростова» Канга в не требовавшей того ситуации свалил в центральной зоне Кастаньеду и получил вторую желтую карточку. Кажется, в этой паре назревает сенсация.
«Мальме» — «Рейнджерс» — 2:1 (Рикс, 47. Бирманчевич, 49 — Дэвис, 90+5)
ЧФР — «Янг Бойз» — 1:1 (Маня, 4 — Сьерро, 90+3)
«Олимпиакос» — «Лудогорец» — 1:1 (Камара, 87 — Десподов, 50)