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09:40 (мск), источник: Sports.Ru

Ковач про уханье в адрес Тчуамени: Опустошены, что в XXI веке подобное все еще происходит. Мы выиграли матч против расизма

Главный тренер «Монако» Нико Ковач отреагировал на поведение болельщиков на матче со «Спартой» (2:0) в рамках третьего раунда квалификации Лиги чемпионов.

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Источник: AP 2021
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Фанаты в Праге начали изображать обезьянье уханье после гола Орельена Тчуамени.

«Мы выиграли матч, но думаю, произошедшее после первого гола привлекло внимание. Мы все опустошены тем, что в XXI веке подобное все еще происходит на футбольном поле или в обществе. Мы все равны, и мы здесь, чтобы играть в футбол.

Я горжусь своими футболистами, они отреагировали правильно. Моих игроков задела и опечалила эта ситуация, но я сказал им: “Мы здесь, чтобы играть в футбол. Вы расстроены, и я знаю, что это очень сложно принять, это недопустимо, но мы должны продолжить”.

Мы выиграли матч на поле и матч против расизма. Думаю, что это самое важное послание сегодня. Важно отметить, что так себя вела только часть болельщиков, меньшинство.

В перерыве я поговорил с арбитром и тренером “Спарты”. Я сказал ему, что он не виноват в этом, но мы заслуживаем уважения. Это важно, и я очень надеюсь, что это больше никогда не повторится», — заявил Ковач.

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