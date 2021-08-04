«Спартак» расширил заявку в Лиге чемпионов

Накануне первого матча 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов с «Бенфикой», который пройдет сегодня, 4 августа, в Москве, «Спартак» изменил заявку, добавив в нее вратаря Даниила Маркова, защитников Павла Маслова, Руслана Литвинова, полузащитников Наиля Умярова, Михаила Игнатова, Степана Мельникова, Даниила Денисова.

Все они вошли в лист Б. Туда в течение сезона при выполнении определенных условий можно включать неограниченное количество футболистов, родившихся после 1 января 2000 года.