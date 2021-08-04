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12:31 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Спартак» расширил заявку в Лиге чемпионов

Накануне первого матча 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов с «Бенфикой» «Спартак» изменил заявку, добавив в нее семь футболистов.

Спартак
БенфикаЛига чемпионов: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"
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Накануне первого матча 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов с «Бенфикой», который пройдет сегодня, 4 августа, в Москве, «Спартак» изменил заявку, добавив в нее вратаря Даниила Маркова, защитников Павла Маслова, Руслана Литвинова, полузащитников Наиля Умярова, Михаила Игнатова, Степана Мельникова, Даниила Денисова.

Все они вошли в лист Б. Туда в течение сезона при выполнении определенных условий можно включать неограниченное количество футболистов, родившихся после 1 января 2000 года.

Изменилась и заявка португальской команды: в нее включен Роман Яремчук.

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