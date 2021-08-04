Текущие события
Футбол. Кубок России
15:00
Енисей
Акрон
Футбол. Кубок России
17:00
Металлург Лп
Текстильщик
Футбол. Кубок России
18:00
КАМАЗ
Нефтехимик
Футбол. Кубок России
18:00
Велес
Томь
Футбол. Кубок России
18:00
Волгарь
Кубань
Футбол. Кубок России
19:00
Торпедо М
СКА-Хабаровск
Футбол. Еврокубки
20:00
Спартак
Бенфика
Футбол. Еврокубки
21:00
Динамо З
Легия
Футбол. Еврокубки
21:00
Ференцварош
Славия Пр
Все события
Фоторепортажи
14Волейболист сборной России пробил ногой рекламный щит на Олимпиаде в Токио
16Токио-2020: лучшие кадры 3 августа
13:45 (мск), источник: Sport24

«Спартак» постоянно позорится в отборе к еврокубкам: за 14 лет прошли его только 1 раз

Перед «Бенфикой» тревожно.

Спартак
БенфикаЛига чемпионов: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"
Футбол

Лига чемпионов 2021/2022
3-й отборочный раунд. Путь представителей лиг, 4.08.2021, 20:00

Спартак-Бенфика-

Сегодня «Спартак» будет решать одну из ключевых задач, поставленных перед Руем Виторией. На представлении португальского тренера генеральный директор клуба Евгений Мележиков отмечал: «Конкретная цель — попадание в зону ЛЧ, а также попадание в группу ЛЧ в этом сезоне». В прошлом чемпионате «Спартак» стал вторым и на пути к групповому этапу должен пройти две стадии квалификации. В первой команду ждет солидная «Бенфика».

Перед началом отбора для «Спартака» пугает не только сам португальский гранд, сдержанные результаты Витории на старте чемпионата (поражение в Казани и минимальная победа над «Крыльями»), но и статистика — за последние 14 лет «Спартак» только один раз прошел квалификацию того турнира, в котором начинал отбор.

Флешбэков, от которых болельщикам «Спартака» станет еще тревожнее, хватает с избытком. Их серия началась после удачных результатов с «Шерифом» и «Слованом» в 2006-м, когда клуб все-таки пробился в Лигу чемпионов через отбор.

Квалификация Лиги чемпионов-2007/2008, 3-й раунд — «Селтик»

Первый отбор, заваленный «Спартаком» при Станиславе Черчесове: его команда попала на «Селтик», дежурно взявший чемпионство в Шотландии, и ни разу не смогла победить в двухматчевом противостоянии.

И дома, и в гостях обошлись ничьей с одинаковым счетом (1:1), но решающая игра на чужом поле оказалась намного насыщеннее. В середине первого тайма Павлюченко не реализовал пенальти — сразу после этого «Спартак» пропустил. Роман, еще не поигравший в Англии, исправился, сделав ответный мяч перед перерывом, но на большее команду не хватило. Все решилось в серии пенальти, хотя могло намного раньше: Штранцль был удален за несколько минут до основного времени, плюс «Селтик» не реализовал 11-метровый в овертайме.

Серия послематчевых расставила все по своим местам — сначала не забил Титов, потом ключевой удар смазал Калиниченко.

Во время загрузки произошла ошибка.

Квалификация Лиги чемпионов-2008/2009, 3-й раунд — «Динамо» Киев

Через год из-за проваленного отбора тренерская карьера Станислава Черчесова в «Спартаке» закончилась. Может, оно было и к лучшему — вдруг без этого увольнения совсем иначе бы сложился легендарный ЧМ-18?

Красно-белые проиграли дома 1:4 (по дублю оформили Милевский и Бангура) и позволили сопернику решить все вопросы в первой игре. «Покидать команду я не собираюсь. Порядочные люди должны держать удар и исправляться», — солидно комментировал ситуацию Черчесов, а на следующий день был уволен. В ответной встрече под руководством исполняющего обязанности Игоря Ледяхова «Спартак» проиграл с аналогичным счетом. Команда попала в Кубок УЕФА, но основная задача была провалена.

Во время загрузки произошла ошибка.

Квалификация Лиги Европы-2011/2012, раунд плей-офф — «Легия»

«Спартаку» нужно было одолеть лишь одного соперника, чтобы выходить в групповой этап ЛЕ, но и тут что-то пошло не так. В Польше москвичи провели средний, но вообще не провальный матч — разыграли с «Легией» ничью 2:2 и гарантировали себе приятный бонус в плане количества голов, забитых на чужом поле.

К середине первого тайма в Москве «Спартак» Карпина вел 2:0, но дальше начались проблемы: к перерыву «Легия» уже не проигрывала, а в компенсированное к матчу время забила победный — отметился Януш Гол, который позже будет играть в РПЛ.

Это поражение стало одной из причин ухода Валерия Карпин с поста главного тренера в конце сезона — летом его сменил Эмери.

Во время загрузки произошла ошибка.

Квалификация Лиги Европы-2013/2014, раунд плей-офф — «Санкт-Галлен»

Похожая на «Легию» история: ничья на выезде, преимущество по ходу ответного матча и что-то невообразимое потом. После мяча Озбилиза «Санкт-Галлен» наколотил три еще до перерыва. Итог — 2:4 и очередной вылет из еврокубков еще до начала финальной стадии.

Во время загрузки произошла ошибка.

Повторно провалившийся в такой ситуации Карпин назвал поражение позором и в конце сезона опять покинул пост главного тренера «Спартака». Это был окончательный разрыв с родным для тренера клубом — «сбитый летчик» съездил в Испанию, помучился в Армавире, вернулся в большой футбол через «Ростов» и теперь управляет сборной России.

Квалификация Лиги Европы-2016/2017, 3-й раунд — АЕК

Многие болельщики считают, что это был ключевой эпизод чемпионского сезона «Спартака». Аленичев, с которым команда в предыдущем чемпионате стала только пятой, провалился в отборе Лиги Европы с кипрским соперником и освободил дорогу Каррере. Что было дальше, вы помните сами.

Источник: РИА "Новости"

Правда, в тот момент, когда Тричковски забивал победный, вряд ли кто-то мог предположить, что все закончится большой удачей. Болельщики были в шоке — после ничьей на выезде «Спартак» мучился весь матч и пропустил на последних минутах встречи. «Мне хотелось бы извиниться за этот позор», — говорил по итогам игры Аленичев.

Квалификация Лиги чемпионов-2018/19, 3-й раунд — ПАОК

К середине первого тайма игры в Греции «Спартак» уверенно вел в счете — 2:0. Через полчаса ситуация в корне изменилась: игра рукой Зобнина в своей штрафной, провал обороны и грубая ошибка Максименко привели к 2:3.

В ответной игре «Спартак», которому хватало одного гола, остался в меньшинстве уже в первом тайме (Адриано удалился за стычку в центре поля) и мучился до финального свистка: ПАОК грамотно убивал игру и оставлял сопернику минимум шансов.

Каррера не стал называть произошедшее позором: «Хочу сказать, что я горжусь командой и тем, что она показала на поле», — говорил итальянский тренер.

Квалификация Лиги Европы-2019/2020, раунд плей-офф — «Брага»

Спартаковскую традицию нового времени поддержал и Олег Кононов, покинувший клуб два года назад в обстановке тотальной ненависти. В тот раз не было вообще никакого повода для оптимизма — «Спартак» проиграл дважды.

В португальской встрече команда не использовала несколько моментов и пропустила в самой концовке. Были шансы все исправить дома, но роскошный удар Орты и рикошет от защитника вывели дальше «Брагу».

Во время загрузки произошла ошибка.

Когда в последний раз «Спартак» проходил квалификацию в еврокубках

Не поверите, но при Унаи Эмери, в сезоне-2012/2013. Тогда красно-белые разобрались с турецким «Фенербахче». Дома «Спартак» выиграл благодаря голу Комбарова, а в гостях команды сыграли вничью — очень помог тащивший Андрей Дикань.

Во время загрузки произошла ошибка.

Правда, пошуметь в финальной части ЛЧ тогда не получилось — в группе с «Барсой», «Селтиком» и «Бенфикой» красно-белые остались последними.

***

Болезненные флешбэки перед матчем с «Бенфикой» не только у болельщиков. После окончания прошлого сезона про неудачи в отборах еврокубков вспоминали даже игроки.

«Мы знаем, как больно вылетать из квалификации, но мы уже играли и в групповом этапе. Вы знаете, что я всегда на позитиве, поэтому верю, что наша команда будет в Лиге чемпионов. Когда ты играешь в таком турнире, то думаешь только о победе», — говорил после ключевой ничьей с «Ахматом» Квинси Промес.

Дополнительные нервы вряд ли помогут «Спартаку» в противостоянии с «Бенфикой». «Одним из наших небольших преимуществ является то, что нам нечего терять. У “Бенфики” груз ответственности немножко больше, это может сыграть нам на руку», — на днях говорил Руй Витория. Может, главный тренер старается успокоить своих футболистов, действуя даже через прессу?

При таком бэкграунде это точно не было бы лишним.

 «Дикий стыд!» Бывшая жена Мамаева публично унизила футболиста, узнав о его новом романе с той, кому она доверяла
«Вас потому и замуж не зовут!» Современных женщин подвергли критике и призвали брать пример с гимнастки Утяшевой
Василий Уткин о Семине: Или получится интересно, или хоть поржем
«Шахтер» близок к дуэли с «Монако» — и другие итоги отбора ЛЧ
Луи ван Гал в третий раз возглавил сборную Нидерландов
Сломанный череп, имя в честь кокоса. Школьницы пишут историю ОИ
Семин после «Локо»: линия одежды, путешествия, критика Кикнадзе
«Почти коснулся своей заветной мечты». Лешкуов – о вылете с ОИ
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь