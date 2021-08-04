«Спартак» постоянно позорится в отборе к еврокубкам: за 14 лет прошли его только 1 раз
Перед «Бенфикой» тревожно.
Перед «Бенфикой» тревожно.
Сегодня «Спартак» будет решать одну из ключевых задач, поставленных перед Руем Виторией. На представлении португальского тренера генеральный директор клуба Евгений Мележиков отмечал: «Конкретная цель — попадание в зону ЛЧ, а также попадание в группу ЛЧ в этом сезоне». В прошлом чемпионате «Спартак» стал вторым и на пути к групповому этапу должен пройти две стадии квалификации. В первой команду ждет солидная «Бенфика».
Перед началом отбора для «Спартака» пугает не только сам португальский гранд, сдержанные результаты Витории на старте чемпионата (поражение в Казани и минимальная победа над «Крыльями»), но и статистика — за последние 14 лет «Спартак» только один раз прошел квалификацию того турнира, в котором начинал отбор.
Флешбэков, от которых болельщикам «Спартака» станет еще тревожнее, хватает с избытком. Их серия началась после удачных результатов с «Шерифом» и «Слованом» в 2006-м, когда клуб
Первый отбор, заваленный «Спартаком» при Станиславе Черчесове: его команда попала на «Селтик», дежурно взявший чемпионство в Шотландии, и ни разу не смогла победить в двухматчевом противостоянии.
И дома, и в гостях обошлись ничьей с одинаковым счетом (1:1), но решающая игра на чужом поле оказалась намного насыщеннее. В середине первого тайма Павлюченко не реализовал пенальти — сразу после этого «Спартак» пропустил. Роман, еще не поигравший в Англии, исправился, сделав ответный мяч перед перерывом, но на большее команду не хватило. Все решилось в серии пенальти, хотя могло намного раньше: Штранцль был удален за несколько минут до основного времени, плюс «Селтик» не реализовал 11-метровый в овертайме.
Серия послематчевых расставила все по своим местам — сначала не забил Титов, потом ключевой удар смазал Калиниченко.
Через год
«Спартаку» нужно было одолеть лишь одного соперника, чтобы выходить в групповой этап ЛЕ, но и тут
К середине первого тайма в Москве «Спартак» Карпина вел 2:0, но дальше начались проблемы: к перерыву «Легия» уже не проигрывала, а в компенсированное к матчу время забила победный — отметился Януш Гол, который позже будет играть в РПЛ.
Это поражение стало одной из причин ухода Валерия Карпин с поста главного тренера в конце сезона — летом его сменил Эмери.
Похожая на «Легию» история: ничья на выезде, преимущество по ходу ответного матча и
Повторно провалившийся в такой ситуации Карпин назвал поражение позором и в конце сезона опять покинул пост главного тренера «Спартака». Это был окончательный разрыв с родным для тренера клубом — «сбитый летчик» съездил в Испанию, помучился в Армавире, вернулся в большой футбол через «Ростов» и теперь управляет сборной России.
Многие болельщики считают, что это был ключевой эпизод чемпионского сезона «Спартака». Аленичев, с которым команда в предыдущем чемпионате стала только пятой, провалился в отборе Лиги Европы с кипрским соперником и освободил дорогу Каррере. Что было дальше, вы помните сами.
Правда, в тот момент, когда Тричковски забивал победный, вряд ли
К середине первого тайма игры в Греции «Спартак» уверенно вел в счете — 2:0. Через полчаса ситуация в корне изменилась: игра рукой Зобнина в своей штрафной, провал обороны и грубая ошибка Максименко привели к 2:3.
В ответной игре «Спартак», которому хватало одного гола, остался в меньшинстве уже в первом тайме (Адриано удалился за стычку в центре поля) и мучился до финального свистка: ПАОК грамотно убивал игру и оставлял сопернику минимум шансов.
Каррера не стал называть произошедшее позором: «Хочу сказать, что я горжусь командой и тем, что она показала на поле», — говорил итальянский тренер.
Спартаковскую традицию нового времени поддержал и Олег Кононов, покинувший клуб два года назад в обстановке тотальной ненависти. В тот раз не было вообще никакого повода для оптимизма — «Спартак» проиграл дважды.
В португальской встрече команда не использовала несколько моментов и пропустила в самой концовке. Были шансы все исправить дома, но роскошный удар Орты и рикошет от защитника вывели дальше «Брагу».
Не поверите, но при Унаи Эмери, в сезоне-2012/2013. Тогда
Правда, пошуметь в финальной части ЛЧ тогда не получилось — в группе с «Барсой», «Селтиком» и «Бенфикой»
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Болезненные флешбэки перед матчем с «Бенфикой» не только у болельщиков. После окончания прошлого сезона про неудачи в отборах еврокубков вспоминали даже игроки.
«Мы знаем, как больно вылетать из квалификации, но мы уже играли и в групповом этапе. Вы знаете, что я всегда на позитиве, поэтому верю, что наша команда будет в Лиге чемпионов. Когда ты играешь в таком турнире, то думаешь только о победе», — говорил после ключевой ничьей с «Ахматом» Квинси Промес.
Дополнительные нервы вряд ли помогут «Спартаку» в противостоянии с «Бенфикой». «Одним из наших небольших преимуществ является то, что нам нечего терять. У “Бенфики” груз ответственности немножко больше, это может сыграть нам на руку», — на днях говорил Руй Витория. Может, главный тренер старается успокоить своих футболистов, действуя даже через прессу?
При таком бэкграунде это точно не было бы лишним.