«Спартак» постоянно позорится в отборе к еврокубкам: за 14 лет прошли его только 1 раз

Футбол Лига чемпионов 2021/2022 3-й отборочный раунд. Путь представителей лиг, 4.08.2021, 20:00 Спартак - Бенфика -

Сегодня «Спартак» будет решать одну из ключевых задач, поставленных перед Руем Виторией. На представлении португальского тренера генеральный директор клуба Евгений Мележиков отмечал: «Конкретная цель — попадание в зону ЛЧ, а также попадание в группу ЛЧ в этом сезоне». В прошлом чемпионате «Спартак» стал вторым и на пути к групповому этапу должен пройти две стадии квалификации. В первой команду ждет солидная «Бенфика».

Перед началом отбора для «Спартака» пугает не только сам португальский гранд, сдержанные результаты Витории на старте чемпионата (поражение в Казани и минимальная победа над «Крыльями»), но и статистика — за последние 14 лет «Спартак» только один раз прошел квалификацию того турнира, в котором начинал отбор.

Флешбэков, от которых болельщикам «Спартака» станет еще тревожнее, хватает с избытком. Их серия началась после удачных результатов с «Шерифом» и «Слованом» в 2006-м, когда клуб все-таки пробился в Лигу чемпионов через отбор.

Квалификация Лиги чемпионов-2007/2008, 3-й раунд — «Селтик»

Первый отбор, заваленный «Спартаком» при Станиславе Черчесове: его команда попала на «Селтик», дежурно взявший чемпионство в Шотландии, и ни разу не смогла победить в двухматчевом противостоянии.

И дома, и в гостях обошлись ничьей с одинаковым счетом (1:1), но решающая игра на чужом поле оказалась намного насыщеннее. В середине первого тайма Павлюченко не реализовал пенальти — сразу после этого «Спартак» пропустил. Роман, еще не поигравший в Англии, исправился, сделав ответный мяч перед перерывом, но на большее команду не хватило. Все решилось в серии пенальти, хотя могло намного раньше: Штранцль был удален за несколько минут до основного времени, плюс «Селтик» не реализовал 11-метровый в овертайме.

Серия послематчевых расставила все по своим местам — сначала не забил Титов, потом ключевой удар смазал Калиниченко.

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Квалификация Лиги чемпионов-2008/2009, 3-й раунд — «Динамо» Киев

Через год из-за проваленного отбора тренерская карьера Станислава Черчесова в «Спартаке» закончилась. Может, оно было и к лучшему — вдруг без этого увольнения совсем иначе бы сложился легендарный ЧМ-18?

Красно-белые проиграли дома 1:4 (по дублю оформили Милевский и Бангура) и позволили сопернику решить все вопросы в первой игре. «Покидать команду я не собираюсь. Порядочные люди должны держать удар и исправляться», — солидно комментировал ситуацию Черчесов, а на следующий день был уволен. В ответной встрече под руководством исполняющего обязанности Игоря Ледяхова «Спартак» проиграл с аналогичным счетом. Команда попала в Кубок УЕФА, но основная задача была провалена.

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Квалификация Лиги Европы-2011/2012, раунд плей-офф — «Легия»

«Спартаку» нужно было одолеть лишь одного соперника, чтобы выходить в групповой этап ЛЕ, но и тут что-то пошло не так. В Польше москвичи провели средний, но вообще не провальный матч — разыграли с «Легией» ничью 2:2 и гарантировали себе приятный бонус в плане количества голов, забитых на чужом поле.

К середине первого тайма в Москве «Спартак» Карпина вел 2:0, но дальше начались проблемы: к перерыву «Легия» уже не проигрывала, а в компенсированное к матчу время забила победный — отметился Януш Гол, который позже будет играть в РПЛ.

Это поражение стало одной из причин ухода Валерия Карпин с поста главного тренера в конце сезона — летом его сменил Эмери.

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Квалификация Лиги Европы-2013/2014, раунд плей-офф — «Санкт-Галлен»

Похожая на «Легию» история: ничья на выезде, преимущество по ходу ответного матча и что-то невообразимое потом. После мяча Озбилиза «Санкт-Галлен» наколотил три еще до перерыва. Итог — 2:4 и очередной вылет из еврокубков еще до начала финальной стадии.

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Повторно провалившийся в такой ситуации Карпин назвал поражение позором и в конце сезона опять покинул пост главного тренера «Спартака». Это был окончательный разрыв с родным для тренера клубом — «сбитый летчик» съездил в Испанию, помучился в Армавире, вернулся в большой футбол через «Ростов» и теперь управляет сборной России.

Квалификация Лиги Европы-2016/2017, 3-й раунд — АЕК

Многие болельщики считают, что это был ключевой эпизод чемпионского сезона «Спартака». Аленичев, с которым команда в предыдущем чемпионате стала только пятой, провалился в отборе Лиги Европы с кипрским соперником и освободил дорогу Каррере. Что было дальше, вы помните сами.

Правда, в тот момент, когда Тричковски забивал победный, вряд ли кто-то мог предположить, что все закончится большой удачей. Болельщики были в шоке — после ничьей на выезде «Спартак» мучился весь матч и пропустил на последних минутах встречи. «Мне хотелось бы извиниться за этот позор», — говорил по итогам игры Аленичев.

Квалификация Лиги чемпионов-2018/19, 3-й раунд — ПАОК

К середине первого тайма игры в Греции «Спартак» уверенно вел в счете — 2:0. Через полчаса ситуация в корне изменилась: игра рукой Зобнина в своей штрафной, провал обороны и грубая ошибка Максименко привели к 2:3.

В ответной игре «Спартак», которому хватало одного гола, остался в меньшинстве уже в первом тайме (Адриано удалился за стычку в центре поля) и мучился до финального свистка: ПАОК грамотно убивал игру и оставлял сопернику минимум шансов.

Каррера не стал называть произошедшее позором: «Хочу сказать, что я горжусь командой и тем, что она показала на поле», — говорил итальянский тренер.

Квалификация Лиги Европы-2019/2020, раунд плей-офф — «Брага»

Спартаковскую традицию нового времени поддержал и Олег Кононов, покинувший клуб два года назад в обстановке тотальной ненависти. В тот раз не было вообще никакого повода для оптимизма — «Спартак» проиграл дважды.

В португальской встрече команда не использовала несколько моментов и пропустила в самой концовке. Были шансы все исправить дома, но роскошный удар Орты и рикошет от защитника вывели дальше «Брагу».

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Когда в последний раз «Спартак» проходил квалификацию в еврокубках

Не поверите, но при Унаи Эмери, в сезоне-2012/2013. Тогда красно-белые разобрались с турецким «Фенербахче». Дома «Спартак» выиграл благодаря голу Комбарова, а в гостях команды сыграли вничью — очень помог тащивший Андрей Дикань.

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Правда, пошуметь в финальной части ЛЧ тогда не получилось — в группе с «Барсой», «Селтиком» и «Бенфикой» красно-белые остались последними.

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Болезненные флешбэки перед матчем с «Бенфикой» не только у болельщиков. После окончания прошлого сезона про неудачи в отборах еврокубков вспоминали даже игроки.

«Мы знаем, как больно вылетать из квалификации, но мы уже играли и в групповом этапе. Вы знаете, что я всегда на позитиве, поэтому верю, что наша команда будет в Лиге чемпионов. Когда ты играешь в таком турнире, то думаешь только о победе», — говорил после ключевой ничьей с «Ахматом» Квинси Промес.

Дополнительные нервы вряд ли помогут «Спартаку» в противостоянии с «Бенфикой». «Одним из наших небольших преимуществ является то, что нам нечего терять. У “Бенфики” груз ответственности немножко больше, это может сыграть нам на руку», — на днях говорил Руй Витория. Может, главный тренер старается успокоить своих футболистов, действуя даже через прессу?