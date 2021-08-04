УЕФА полностью заменил бригаду арбитров матча «Спартак» — «Бенфика»

Изначально планировалось, что встречу обслужит испанская бригада судей во главе с Карлосом Дель Серро. Помогать ему должны были ассистенты Хуан Юсте и Роберто Алонсо. Четвёртый рефери — Хавьер Альберола.

Вместо них матч будут обслуживать сербы Срджан Йованович, Урош Стойкович, Милан Михайлович и Новак Симович.



Матч квалификации Лиги чемпионов УЕФА «Спартак» — «Бенфика» состоится сегодня, 4 августа, в Москве. Начало встречи — в 20:00 мск. Ответная игра пройдёт 10 августа в Лиссабоне.



Ранее сообщалось, что «Спартак» встретится с ПСВ или «Мидтьюлланном» в раунде плей-офф Лиги чемпионов, если обыграет португальскую «Бенфику».