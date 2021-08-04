«Перелет в Нур-Султан — это рекорд для нас». Соперник «Тобола» высказался о первом матче в Лиге конференций

«Мы раньше уже играли в еврокубках с клубами из Азербайджана или Исландии, которые находятся очень далеко от Словакии, но 4000 километров и шесть часов перелета на самолете — это рекорд для «Жилины».

У нас было две альтернативы. Мы могли попасть на «Хайдук» из Хорватии, но они не справились с «Тоболом», и теперь нам предстоит встретиться с лидером чемпионата Казахстана. Из-за дальнего расстояния и смены часового пояса мы полетели в Нур-Султан во вторник, то есть за два дня до матча. Обычно мы всегда летим на выездные матчи за один день до игры. Утром ребята немного размялись возле отеля, сегодня их ждет официальная тренировка.

Несмотря на то, что на «Астана-Арене» постелено искусственное покрытие, я не считаю это преимуществом для какой-либо из команд. В составе «Тобола» много игроков с опытом игры в международных матчах. Так что ни о каком преимуществе не может быть и речи", — сказал спортивный директор «Жилины».