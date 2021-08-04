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19:54 (мск), источник: Vesti.kz

«Перелет в Нур-Султан — это рекорд для нас». Соперник «Тобола» высказался о первом матче в Лиге конференций

Спортивный директор словацкой «Жилины» Кароль Беланик рассказал о поездке в Нур-Султан, которая стала рекордной по дальности расстояния полета, а также высказался об искусственном газоне «Астана-Арены» в преддверии игры с костанайским «Тоболом» в третьем квалификационном раунде Лиги конференций, сообщает KazFootball.kz со ссылкой на Novy cas.

Жилина
Тобол Кс
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Источник: kazfootball.kz

«Мы раньше уже играли в еврокубках с клубами из Азербайджана или Исландии, которые находятся очень далеко от Словакии, но 4000 километров и шесть часов перелета на самолете — это рекорд для «Жилины».

У нас было две альтернативы. Мы могли попасть на «Хайдук» из Хорватии, но они не справились с «Тоболом», и теперь нам предстоит встретиться с лидером чемпионата Казахстана. Из-за  дальнего расстояния и смены часового пояса мы полетели в Нур-Султан во вторник, то есть за два дня до матча. Обычно мы всегда летим на выездные матчи за один день до игры. Утром ребята немного размялись возле отеля, сегодня их ждет официальная тренировка.

Несмотря на то, что на «Астана-Арене» постелено искусственное покрытие, я не считаю это преимуществом для какой-либо из команд. В составе «Тобола» много игроков с опытом игры в международных матчах. Так что ни о каком преимуществе не может быть и речи", — сказал спортивный директор «Жилины».

Напомним, первый матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций между «Тоболом» и «Жилиной» состоится завтра на стадионе «Астана-Арена». Начало в 22:00 по столичному времени.

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