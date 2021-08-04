«Перелет в Нур-Султан — это рекорд для нас». Соперник «Тобола» высказался о первом матче в Лиге конференций
Спортивный директор словацкой «Жилины» Кароль Беланик рассказал о поездке в
Спортивный директор словацкой «Жилины» Кароль Беланик рассказал о поездке в
«Мы раньше уже играли в еврокубках с клубами из Азербайджана или Исландии, которые находятся очень далеко от Словакии, но 4000 километров и шесть часов перелета на самолете — это рекорд для «Жилины».
У нас было две альтернативы. Мы могли попасть на «Хайдук» из Хорватии, но они не справились с «Тоболом», и теперь нам предстоит встретиться с лидером чемпионата Казахстана.
Несмотря на то, что на «Астана-Арене» постелено искусственное покрытие, я не считаю это преимуществом для
Напомним, первый матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций между «Тоболом» и «Жилиной» состоится завтра на стадионе «Астана-Арена». Начало в 22:00 по столичному времени.