«Казахи — весьма упертые соперники». Украинский журналист назвал фаворита матча «Колос» — «Шахтер»

— Михаил, расскажите в какой футбол играет «Колос». Какие сильные и слабые стороны у команды?

— В Украине многие воспринимают «Колос» с иронией. Клуб базируется в деревне на 1600 человек, а тренер говорит на махровом суржике, часто матерится и выдает огненные цитаты в каждом втором флеш-интервью. При этом Руслан Костышин ставит футбол, который тяжело назвать прогрессивным — ребята много бегают, много борются и не забивают голову разнообразными гибридными схемами билд-апа с ложными фулбеками. Таких команд по всему постсоветскому пространству — вагон.

Ирония же заключается в том, что с подобным футболом «Колос» два года подряд выходит в еврокубки и заставляет лидеров УПЛ страдать. Команда побеждала «Динамо» со счетом 2:0 в матче, где киевляне рисковали проиграть «серебро», а в Кубке в прошлом сезоне «Колос» уступил «Динамо» лишь по пенальти. В том же сезоне были ничья с «Динамо» в Киеве (2:2), ничья с «Шахтером» (0:0), четыре набранных очка с «Зарей» (участником группового этапа Лиги Европы) и СК «Днепр-1» (очень мощным и богатым коллективом), а также две ничьи с сильной «Десной» (1:1, 2:2). Плюс, не стоит забывать о победе над «Арисом» в квалификации Лиги Европы и невероятно упорном 120-минутном матче с «Риекой». Даже если Колос проигрывал лидерам, то в половине случаев это был невероятно нервный поединок.

Почему «Колосу» это удается? Потому что коллектив очень рационален. В составе нет игроков с задатками Мюллера и Киммиха — это солянка из молодых воспитанников грандов, приправленная заслуженными середнячками-трудягами. Ковалевцы не умеют и не собираются удерживать мяч — с «Вересом» (новичком УПЛ) в первом туре нового сезона команда выдала темп в 2,82 передач за владение. Долго готовить атаки ковалевцы тоже не собираются — в прошлом сезоне они шли на последних позициях УПЛ по показателям передач в зону 20 метров от ворот и по ключевым пасам.

Вместо этого «Колос» старается навязать максимально жесткую борьбу и быстро контратаковать, не гнушаясь использовать длинные передачи. Может, это не очень прогрессивно, зато эффективно — в прошлом сезоне ковалевцы шли в лидерах УПЛ по количеству лонгболов и их точности (58 процентов), а 8 голов из 36-ти были забиты головой. При этом значительных расхождений по ожидаемым голам нет — Колос наиграл на 36,92 xG, а забил 36.

Слабым местом «Колоса» можно назвать оборону. В прошлом сезоне команда должна была пропустить на 12 голов больше, нежели получилось в итоге (38 вместо 26-ти при 26-ти матчах) — это один из самых больших переборов. Если бы не вратарь Волынец, «Колос» не вышел бы в еврокубки.

На старте нового чемпионата «Колос» еще не пропускал, но это просто везение — ковалевцы в своей штрафной позволяли даже удары бисиклетами. Что хуже всего, в атаке команда тоже не впечатляла — было слишком много ватоката без продвижения, да и после контрвыпадов моментов возникало мало. Прямо сейчас форма «Колоса» очень настораживает.

— Кого можно выделить в составе клуба?

— Про вратаря Волынца я уже упоминал — этот человек невероятно силен в игре на линии. За прошлый сезон Евгений предотвратил 13,34 ожидаемых гола (по post-shot модели) — это лучший показатель в УПЛ. С игрой ногами у него тоже все было ок — 86,05 процентов точности при 17,61 передачах за матч. В новом сезоне он уже успел парочку раз откровенно спасти «Колос».

В средней линии хочется выделить Богданова, Дениса Костышина и Нуриева. Первый славится очень мощными дальними ударами, а сын главного тренера является одним из самых техничных и быстрых футболистов в команде — он хорош как в глубине, так и в завершении. Часто выигрывает ничейные мячи за счет хорошего рывка.

Нуриев — новичок, который тоже хорошо оснащен в техническом плане, но он гораздо опаснее в непосредственном обострении. В частности, в прошлом сезоне средний вес его удара составлял 0,21 xG (лучший показатель, столько же имеет лишь динамовец Цыганков). И это при том, что Анатолий играл в составе аутсайдера УПЛ. В «Колосе» он тоже заметен.

В нападении у «Колоса» два варианта. 33-летний Лысенко играет в штрафной и очень активно лезет в верховые единоборства — в предыдущем сезоне он стал четвертым игроком УПЛ по их количеству (128) и третьим по ударам головой (11). В новом сезоне он пока себя не проявил.

Другой вариант — Ника Сичинава. Грузинский новичок отличается высокой скоростью и любит действовать из глубины, хорош в подыгрышах и атаке свободных зон. Кроме того, он владеет очень классным дальним ударом. В прошлом туре чемпионата именно он разогнал победную атаку «Колоса», открывшись между линиями и отдав своевременный пас на фланг под рывок вингера. Скорее всего, Ника будет основным в матчах с «Шахтером».

— Можно ли позитивно для украинского клуба рассматривать выход «Шахтера», а не «Стяуа»?

— «Стяуа» была бы предпочтительней для ковалевцев. Во-первых, в Румынии и Украине чемпионат лишь начался, а в Казахстане прошло уже 19 туров — карагандинцы имеют преимущество в тонусе. Во-вторых, силы отнимет длительный перелет в Казахстан и обратно — Бухарест гораздо ближе. В-третьих, «Шахтер» будет играть на искусственном газоне «Астана Арены», а украинские команды к таким покрытиям непривычны — можно вспомнить тяжелый матч «Динамо» в Астане или поражения грандов от «Янг Бойз».

Чисто в футбольном плане «Шахтер» и «Стяуа» кажутся примерно равными коллективами. У каждых своих проблем и свои преимущества, но вот у румын всегда были проблемы с игровой дисциплиной и тактикой — казахи же являются весьма упертыми соперниками, способными потрепать нервы.

— Кто фаворит пары?

— «Колос» не очень убедительно начал новый сезон, но статистика «Шахтера» совсем уж печальная — две победы в 11 последних матчах чемпионата при пяти поражениях, 14:26 по разнице голов в сезоне и нервный проход «Стяуа» по пенальти заставляют украинцев смотреть на Караганду с оптимизмом. К тому же, в последний раз «Шахтер» играл в еврокубках семь лет назад, а вот «Колос» свой опыт получил уже в прошлом сезоне, пройдя «Арис» и дав бой «Риеке». Состав с того времени изменился не сильно.

Короче говоря, «Колос» кажется фаворитом, но матч будет нервным. Слишком уж много нюансов у «Шахтера», чтобы надеяться на легкий проход ковалевцев.