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20:34 (мск), источник: Vesti.kz

Матч упущенных возможностей: «Кайрат» не смог обыграть «Алашкерт» в Лиге Европы

«Кайрат» и «Алашкерт» не выявили сильнейшего в первом матче третьего раунда квалификации Лиги Европы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Алашкерт
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Встреча, прошедшая в Алматы, завершилась со счетом 0:0.

При этом в первом тайме алматинцы не реализовали несколько хороших моментов. В одних случаях гостей выручал вратарь Огнен Чанчаревич, а в других хозяевам не хватало хладнокровия, чтобы довести до логического завершения одну из своих атак.

Кроме того, на 36-й минуте «Кайрат» мог пропустит с пенальти, который заработал Раде Дугалич, сыгравший неаккуратно в своей штрафной против Джеймса. Благо, Александр Глишич пробил в перекладину, а забитый его гол на добивании не засчитали.

После перерыва могли забить обе команды, но их подводила слабая реализация. Как итог, сильнейший в этой паре определится через неделю в Армении.

Напомним, еврокубковый путь «Кайрат» начинал в Лиге чемпионов, где во втором квалификационном раунде проиграл сербской «Црвене Звезде» по сумме двух матчей с общим счетом 2:6 и вылетел в Лигу Европы.

Если «Кайрат» пройдет по сумме двух игр «Алашкерт», то в раунде плей-офф сыграет с проигравшим пары «Мальме» (Швеция) — «Рейнджерс» (Шотландия) из третьего раунда квалификации Лиги чемпионов.

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