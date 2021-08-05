Матч упущенных возможностей: «Кайрат» не смог обыграть «Алашкерт» в Лиге Европы

Встреча, прошедшая в Алматы, завершилась со счетом 0:0.

При этом в первом тайме алматинцы не реализовали несколько хороших моментов. В одних случаях гостей выручал вратарь Огнен Чанчаревич, а в других хозяевам не хватало хладнокровия, чтобы довести до логического завершения одну из своих атак.

Кроме того, на 36-й минуте «Кайрат» мог пропустит с пенальти, который заработал Раде Дугалич, сыгравший неаккуратно в своей штрафной против Джеймса. Благо, Александр Глишич пробил в перекладину, а забитый его гол на добивании не засчитали.

После перерыва могли забить обе команды, но их подводила слабая реализация. Как итог, сильнейший в этой паре определится через неделю в Армении.

Напомним, еврокубковый путь «Кайрат» начинал в Лиге чемпионов, где во втором квалификационном раунде проиграл сербской «Црвене Звезде» по сумме двух матчей с общим счетом 2:6 и вылетел в Лигу Европы.