«Португальцы оказались сильнее во всем»: Романцев — о поражении «Спартака» от «Бенфики»
Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев в интервью «СЭ» поделился мнением о первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором
Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев в интервью «СЭ» поделился мнением о первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором
— Слабый второй тайм «Спартака» стал неожиданностью?
— Еще какой! И в самом начале сезона, такое ведь не спишешь на нехватку сил. В этом плане «Бенфика» оказалась сильнее во всем — в быстроте движения, контроле мяча, ведении игры.
— На что остается надеяться в ответной встрече?
— Только на самих себя. И немного на то, что эта победа чуть успокоит португальцев, которые дома захотят сыграть в бесшабашный футбол, чем, надеюсь, «Спартак» сумеет воспользоваться. Нам со «Спортингом» это удалось. И перед вылетом пусть спартаковцы спросят у Титова, как забивать в Лиссабоне.
Ответный матч «Бенфика» — «Спартак» состоится 10 августа в Португалии.