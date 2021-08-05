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20:51 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Португальцы оказались сильнее во всем»: Романцев — о поражении «Спартака» от «Бенфики»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев в интервью «СЭ» поделился мнением о первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором красно-белые в Москве проиграли «Бенфике» (0:2).

Бенфика
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— Слабый второй тайм «Спартака» стал неожиданностью?

— Еще какой! И в самом начале сезона, такое ведь не спишешь на нехватку сил. В этом плане «Бенфика» оказалась сильнее во всем — в быстроте движения, контроле мяча, ведении игры.

Футбол

Лига чемпионов 2021/2022
3-й отборочный раунд. Путь представителей лиг, 10.08.2021, 22:00

Бенфика-Спартак-

— На что остается надеяться в ответной встрече?

— Только на самих себя. И немного на то, что эта победа чуть успокоит португальцев, которые дома захотят сыграть в бесшабашный футбол, чем, надеюсь, «Спартак» сумеет воспользоваться. Нам со «Спортингом» это удалось. И перед вылетом пусть спартаковцы спросят у Титова, как забивать в Лиссабоне.

Ответный матч «Бенфика» — «Спартак» состоится 10 августа в Португалии.

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Первый тайм: 0:0
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