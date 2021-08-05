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21:19 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» подарила гол сопернику, но спаслась от поражения на 94-й минуте в Лиге конференций

«Астана» избежала поражения в первом матче против финского клуба КуПС в рамках третьего отборочного раунда Лиги конференций, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Астана
КуПС
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Встреча проходила в Хельсинки и завершилась со счетом 1:1. Первый гол на 54-й минуте забил Аньекпено Удо — последовала фланговая подача, после которой Дмитрий Непогодов и Энео Битри не поделили мяч, чем, собственно, и воспользовался нигерийский форвард, закатив его уже в пустые ворота.

Астанчане отыгрались на 90+4-й минуте усилиями подключившегося в атаку Энео Битри. В итоге подопечные Андрея Тихонова имеют хорошие шансы на выход в следующий этап турнира.

Ответная игра состоится 12 августа в столице Казахстана.

Напомним, что победитель пары в раунде плей-офф Лиги конференций сыграет с немецким «Унион Берлином».

КуПС
1:1
Первый тайм: 0:0
Астана
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