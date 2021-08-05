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21:17 (мск), источник: Vesti.kz

«Тобол» проиграл «Жилине» в первом матче Лиги конференций

Футбольный клуб «Тобол» потерпел поражение от словацкой «Жилины» в первом матче третьего отборочного раунда Лиги конференций, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Жилина
Тобол Кс
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Встреча прошла на стадионе «Астана Арена» и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Решающий гол на 27-й минуте забил Мирослав Гоно.

При этом костанайцы на протяжении всего матча неплохо давили, однако так и не воспользовались хорошими возможностями для взятия ворот.

Ответная игра команд пройдет 12 августа в Жилине.

Победитель противостояния «Тобол» — «Жилина» в раунде плей-офф Лиги конференций сыграет с проигравшим пары «Яблонец» (Чехия) — «Селтик» (Шотландия) из третьего этапа квалификации Лиги Европы.

Тобол Кс
0:1
Первый тайм: 0:0
Жилина
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