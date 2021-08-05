«Тобол» проиграл «Жилине» в первом матче Лиги конференций

Встреча прошла на стадионе «Астана Арена» и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Решающий гол на 27-й минуте забил Мирослав Гоно.

При этом костанайцы на протяжении всего матча неплохо давили, однако так и не воспользовались хорошими возможностями для взятия ворот.