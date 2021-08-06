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00:16 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Ракув» и «Рубин» сыграли вничью в первом квалификационном матче Лиги конференций

«Рубин» провел первый матч в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги конференций против «Ракува». Встреча проходила в Польше и закончилась со счетом 0:0.

Ракув
Рубин
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Матч проходил в непростых погодных условиях: на протяжении всей встречи шел сильный дождь.

Это отразилось на зрелищности матча. Но еще сильнее это сказалось на форме «Рубина»: под сильным дождем с футболок стали отклеиваться буквы и номера.

На второй тайм некоторые футболисты российской команды вышли в футболках, на которых игровые номера были нарисованы маркером. Однако главный арбитр встречи не разрешил футболистам выступать в таком виде и отказывался давать свисток о начале второго тайма, пока казанцы не облачились в нормальные футболки.

Ответный матч пройдет в следующий четверг, 12 августа, в Казани.

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0:0
Первый тайм: 0:0
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