«Ракув» и «Рубин» сыграли вничью в первом квалификационном матче Лиги конференций

Это отразилось на зрелищности матча. Но еще сильнее это сказалось на форме «Рубина»: под сильным дождем с футболок стали отклеиваться буквы и номера.

На второй тайм некоторые футболисты российской команды вышли в футболках, на которых игровые номера были нарисованы маркером. Однако главный арбитр встречи не разрешил футболистам выступать в таком виде и отказывался давать свисток о начале второго тайма, пока казанцы не облачились в нормальные футболки.