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06:49 (мск), источник: Спорт-Экспресс

У «Рубина» в Польше расклеилась форма и игра. Казанцы вернулись в еврокубки без голов

Команда Леонида Слуцкого сыграла на выезде вничью с «Ракувом» — 0:0.

Рубин
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Источник: ФК «Рубин»

«Рубин» потерял номера и фамилии на форме. Что это было?

В середине первого тайма матча с «Ракувом» форма «Рубина» превратилась в какую-то китайскую подделку. Номера и фамилии начали разваливаться, буквы отваливались у кого-то целиком, у кого-то составляя какие-то новые имена.

Например, звездный грузин «Рубина» в какой-то момент стал Арахцели. Хвича в первом тайме мог забить гол после выхода один на один и тонкого паса в штрафную от Олега Шатова, но поляков спас вратарь.

А у Деспотовича до перерыва вообще отклеились все буквы. В раздевалку сербский форвард уже уходил, потеряв кусок от девятки на спине. Отчасти такой получилась и его игра: безликой и незаметной.

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«Есть проблемы с нанесением на экипировке некоторых игроков, при этом у ряда игроков с экипировкой все в порядке. Сейчас сложно сказать, почему это произошло. Возможно, дело в некачественно проделанной работе тех специалистов, которые отвечают за нанесение. Клуб выясняет причины», — такое заявление выпустил клуб в перерыве.

А на второй тайм казанцы попытались выйти уже с нарисованными номерами. Администраторы «Рубина» маркерами нарисовали цифры на спине, но судьи не пустили игроков с такими футболками на поле. Это настоящий позор для клуба, который реально вошел в историю. Такого фэйла, кажется, не было ни у одного клуба в еврокубках. Довольно скучный матч принес клубу невероятный хайп и пиар, пусть и черный. Теперь можно собрать все майки с нарисованными номерами и смело выставлять на аукционе. Наверняка «Рубин» попытается выжать из негативной ситуации максимальную пользу.

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По данным «СЭ», нанесение на форму «Рубин» делал в Казани незадолго до вылета в Польшу. Проблема не в новом комплекте, а именно в нанесении. Обычно клуб делает это в своем официальном магазине, где есть специальный термопресс, с помощью которого вклеивают буквы, номера, спонсорские логотипы. Возможно, это было сделано некачественно сотрудниками фан-шопа. Проверку сильным польским дождем нанесение не прошло.

«Рубин» выглядел невразумительно, полякам угрожал только Хвича

Команда Леонида Слуцкого тоже расклеилась после инцидента с формой. Нервная пауза, переодевания из одной футболки в другую, споры с судьями — команду это могло вывести из равновесия. По сути казанцы создали только один опасный момент (удар Хвичи в первом тайме) и редко доводили дело до ударов в створ.

В основном вся острота исходила как раз от Кварацхелии, который в характерном стиле пытался вскрыть левый фланг и найти возможность для удара или острого паса. Но игра у грузина не особо клеилась, как и буквы на форме.

А после вынужденной замены Шатова в центре поля «Рубина» пропал и креатив. Дарко Йевтич, долго игравший в Польше, был заметен в основном при стандартах и не смог напомнить о себе польской публике каким-то заметными полезными действиями.

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Возможностей усилить игру со скамейки у Слуцкого было не так много: Ин Бом и Самошников получили отдых, а Макаров не полетел в Польшу, так как уже оформил переход в «Динамо». О трансфере должны объявить уже в пятницу. Лидер «Рубина» в прошлом сезоне создавал противовес Хвиче на правом фланге, где теперь не очень заметно и ярко действует новичок Хакшабанович. Его брали на замену Кварацхелии, а стал он в итоге сменой Макарова.

Очень скучная и неяркая игра «Рубина», который спустя почти шесть лет вернулся в еврокубки без голов и с жутким казусом с формой. Явно не такого возвращения команды в Европу ждали в Казани и в клубе.

Ответная игра пройдет на поле «Рубина» через неделю. На этот раз с формой точно проблем быть не должно. Надеемся, удастся наладить и игру.

Константин Алексеев

Ракув
0:0
Первый тайм: 0:0
Рубин
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