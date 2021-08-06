«Не хочется смотреть такие матчи «Кайрата». Казахстанский эксперт разобрал игры клубов КПЛ в еврокубках

— Как можно охарактеризовать ничью «Кайрата» с «Алашкертом»?

— Нельзя выходить на игру без настроя и огромного желания. Понятно, что нескольких игроков не было в составе у «Кайрата», с другой стороны все помнят еще о поражении от «Црвены Звезды». Но, спортсмен на то и спортсмен, который должен уметь преодолевать эти трудности и показывать, что твой характер не сломлен.

Эта игра конечно не идет в актив «Кайрату». Не хочется в подобном исполнении смотреть матчи нашего чемпиона. Думаю, игра игре рознь — команда в Ереване соберется и пройдет «Алашкерт». Я считаю, это слабейший соперник, попавшийся «Кайрату» в Лиге Европы.

— Каковы шансы «Тобола» после поражения от «Жилины»?

— Я был удивлен что у «Жилины» в Европе играют ребята до 21 года. Лишний раз понимаю, что у них в 20 лет люди играют во взрослый футбол и демонстрируют желание заявить о себе. У нас, к сожалению, до 23-х они показывают игру на уровне молодежных команд и именуются подающими надежды.

«Тобол» пропустил немножко несуразный гол. Но само содержание игры понравилось. Костанайцы пытались спасти матч. Тут ничего не закончилось, все будет решаться в ответном матче.

— «Астана» спаслась от поражения в матче с КуПСом. Проходимый ли это соперник?

— Удивило, что «Астана» много играла от обороны. Может такая тактика и оправдана — команда не проиграла. Но с такими соперниками можно смелее играть и на выезде.

Обычный финский клуб не относится даже к европейским середнякам. Там много иностранцев, есть местные и перспективная молодежь. Абсолютно проходимая команда. Игроки «Астаны» молодцы, в конце забили. При любых раскладах, казахстанцы должны успешно сыграть дома.

— Что ждет «Шахтер» в ответной игре с «Колосом» после ничьей на выезде?

— Абсолютно боевая игра получилась, никто не жалел никого в этом матче. Было много брака в исполнении обеих команд, поэтому матч получился без забитых голов. Хотя моменты были.

Скорее всего, такой же футбол будет и в ответном матче.

В целом, скажу, «Астана» и «Кайрат» должны проходить. У «Тобола» и «Шахтера» шансы «50 на 50».

Удручает, что Казахстан в красной зоне, нет болельщиков, а стадионы в Костанае и Караганде не соответствуют этому раунду еврокубков. Это звоночек всем руководителям областей — надо строить арены, пусть и небольшие, но современные, которые соответствовали бы групповому этапу. Жизнь же продолжается. Закончится пандемия, а они все матчи будут в Нур-Султане играть, для кого футбол вообще?

Напомним, «Кайрат» в третьем квалификационном раунде Лиги Европы сыграли в Алматы вничью с армянским «Алашкертом» — 0:0.

В Лиге конференций «Астана» завершила выездной матч против финского КуПСа со счетом 1:1. «Шахтер» в гостях также сыграл вничью с украинским «Колосом» — 0:0, а «Тобол» в Нур-Султане уступил словацкой «Жилине» с минимальной разницей 0:1.