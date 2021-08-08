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18:58 (мск), источник: Чемпионат.com

Сергей Карасёв прокомментировал своё назначение на матч за Суперкубок УЕФА

Российский арбитр Сергей Карасёв прокомментировал своё назначение главным судьёй на матч за Суперкубок УЕФА, в котором встретятся «Челси» и «Вильярреал». Встреча будет проходить в Белфасте (Северная Ирландия) 11 августа.

Вильярреал
ЧелсиСуперкубок УЕФА
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«Дорогие друзья, в очередной раз хотелось бы выразить вам слова благодарности за поздравления, пожелания и поддержку в связи с тем, что нашу бригаду выбрали для судейства матча за Суперкубок УЕФА. Это далёкая мечта, которая станет явью. Прошло два дня с момента назначения, но я до сих пор не верю, это реально счастье.

Во время загрузки произошла ошибка.

Смотрите игру, поддерживайте нас. Мы горды, чувствуем огромную ответственность, постараемся оправдать ваши ожидания.

Футбол

Суперкубок 2021
11.08.2021, 22:00

Челси-Вильярреал-

Пользуясь случаем, хотел бы поздравить наших женских судей — Анастасию Пустовойтову и Екатерину Курочкину — с прекрасно проведенной Олимпиадой и финальным матчем в Токио", — сказал Карасёв на видео в своём «инстаграме».

42-летний Карасёв работает на международном уровне с 2009 года. Он уже судил матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также встречи национальных сборных. На Евро-2020 Карасёв работал на трёх встречах, включая матч плей-офф.

На матче за Суперкубок УЕФА Карасёву будут помогать соотечественники Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Четвёртым арбитром выступит Алексей Кульбаков из Беларуси. С системой VAR будут работать Марко Фритц (Германия), Павел Гил (Польша) и Массимилианно Иррати (Италия).

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