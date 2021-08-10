«Спартаку» в Лиссабоне терять по-прежнему нечего. А Руй Витория может потерять многое
Во вторник «Спартак» на выезде проведет ответный матч квалификации Лиги чемпионов против «Бенфики».
Бенфика
СпартакЛига чемпионов: таблица и календарь
Во вторник «Спартак» на выезде проведет ответный матч квалификации Лиги чемпионов против «Бенфики».
Московский матч пополнил копилку болезненных поражений российского футбола. Там уже тяжким грузом лежит пара предыдущих еврокубковых сезонов вместе с Евро-2020. Первый матч заставил задуматься, насколько откатился наш футбол по сравнению с собой же образца 10-летней давности. Достаточно спроецировать на противостояние «Спартака» и «Бенфики» в Лиге чемпионов осенью 2012 года: тогда это были примерно равные соперники, которые обменялись домашними победами. Сейчас это уже команды разного уровня. В итоге неделю назад мы фактически увидели ремейк недавнего матча Россия — Бельгия, когда соперник для победы не приложил
Если объективно, у «Спартака» против «Бенфики» изначально было очень мало шансов. Лиссабонцы по суммарной стоимости игроков превосходят москвичей в два с лишним раза. Да, многие скептически относятся к таким топорным сравнениям, но есть и другое измерение: за последние два сезона «Бенфика» вложила в трансферы 130 миллионов евро. А Руй Витория должен прорываться в Лигу чемпионов с вернувшимися из аренд Мирзовым, Рассказовым и Ломовицким. У «Бенфики» в центре обороны Вертонген и Отаменди, а у «Спартака» нормальным европейским опытом располагают только Мозес да Промес, не прилетевшие в Лиссабон. Да, конечно, для подавляющего большинства спартаковцев даже при отрицательном результате это будет очень полезный опыт. Правда, проявится это приобретение только через
Неделю назад Витория говорил, что «Спартаку» терять нечего. Тогда за эту фразу многие зацепились и
Хотелось бы разбавить мрачную картину и порассуждать о шансах «Спартака» в Лиссабоне, но
Олег Романцев на прошлой неделе в интервью «СЭ» попробовал найти хоть
«Если хочешь играть на высоком уровне, важна стабильность, важна структура», — это слова Витории, сказанные после московского матча. Исходя из того, что в последнее время происходит вокруг клуба, «Спартак» на данный момент не готов к Лиге чемпионов. Все эти телеграмные войны привели к тому, что весь интерес к выступлению команды в долгожданной Лиге чемпионов угас уже после первого матча отбора.
Олег Кошелев