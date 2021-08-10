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10:30 (мск), источник: Sports.Ru

«Спартак» — болельщикам: Если у вас нет билета на выездную игру с «Бенфикой», просим воздержаться от приезда к стадиону в день матча

«Спартак» выступил с обращением к болельщикам перед ответным матчем 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Бенфики» (0:2 — первая игра).

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Источник: РИА "Новости"
Футбол

Лига чемпионов 2021/2022
3-й отборочный раунд. Путь представителей лиг, 10.08.2021, 22:00

Бенфика-Спартак-

«Дорогие красно-белые!

Уже 10 августа «Спартаку» предстоит сразиться с «Бенфикой» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Мы благодарим болельщиков нашего клуба за поддержку команды как на домашних, так и на выездных играх!

Напоминаем, что УЕФА официально закрыл гостевые секторы на всех матчах отборочного этапа и плей-офф еврокубковых турниров.

Власти Португалии разрешили лиссабонской «Бенфике» допустить на стадион до 20 000 зрителей на предстоящий матч со «Спартаком». Билеты будут доступны только для болельщиков, имеющих абонементы сезона-2019/2020 на матчи португальской команды, сертификаты о вакцинации EC Digital Covid либо отрицательные тесты RT-PCR или TRAg. При этом все билеты будут персонализированными: с указанием имени владельца и номера паспорта.

В случае, если у вас нет билета на выездную игру с «Бенфикой», клуб убедительно просит воздержаться от приезда к стадиону в день матча во избежание возможных инцидентов с местными органами правоохранительного порядка, — говорится в заявлении «Спартака».

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