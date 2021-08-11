Шацкий — герой Караганды: уже взял две серии пенальти и вывел «Шахтер» в плей-офф Лиги конференций
А начал сезон с повреждения.
Шахтер Кг
А начал сезон с повреждения.
Кажется, что в эти дни голкипер горняков Игорь Шацкий — это самый популярный казахстанский футболист. Сначала вратарь сотворил чудо в Ереване, выручив команду в серии пенальти против «Стяуа», а теперь улучшил собственный результат — взял три одиннадцатиметровых в серии с «Колосом».
Сам Шацкий человек довольно скромный, поэтому после победного матча с украинцами героем себя называть не стал.
Вся команда — герои. Отстояли 120 минут. К пенальти не готовился — это лотерея. Все вместе сошлось — уверенность, мотивация, поэтому и взял три удара.
Сейчас у кипера все отлично, но 2021-й начался для него непросто. Шацкий получил травму в первом же матче, и не доиграл полуфинал Суперкубка с «Астаной».
«В конце первого тайма столкнулся на выходе с Томашевичем. Он, укрываясь от удара, выставил локоть, и я повредил подвздошную кость. Травма не столь серьезна, но очень неприятная — мне было тяжело дышать. Посмотрим, что будет дальше. Наш медицинский штаб делает все, чтобы скорее меня восстановить», — отмечал тогда вратарь.
Игорь пропустил чуть больше двух месяцев, впервые выйдя на поле лишь в пятом туре чемпионата.
Игорь начинал сезон в качестве основного кипера, но после поражения от «Кайсара» Шацкий оказался на скамейке. Место в воротах доверили Александру Мокину, который и продолжает защищать цвета костанайцев. Кстати, Мокин, как и Шацкий, в этом сезоне уже взял несколько важных пенальти, тем самым помог «Тоболу» в Суперкубке и Лиге конференций. Похоже, в прошлом сезоне в составе у
Теперь карагандинцы ждут соперника, им станет победитель пары «Спартак Трнава» — «Маккаби Тель-Авив».