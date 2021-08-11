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13:23 (мск), источник: Sports.Ru

Шацкий — герой Караганды: уже взял две серии пенальти и вывел «Шахтер» в плей-офф Лиги конференций

А начал сезон с повреждения.

Шахтер Кг
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Кажется, что в эти дни голкипер горняков Игорь Шацкий — это самый популярный казахстанский футболист. Сначала вратарь сотворил чудо в Ереване, выручив команду в серии пенальти против «Стяуа», а теперь улучшил собственный результат — взял три одиннадцатиметровых в серии с «Колосом».

Во время загрузки произошла ошибка.

Сам Шацкий человек довольно скромный, поэтому после победного матча с украинцами героем себя называть не стал.

Вся команда — герои. Отстояли 120 минут. К пенальти не готовился — это лотерея. Все вместе сошлось — уверенность, мотивация, поэтому и взял три удара.
Игорь Шацкий
вратарь футбольного клуба «Шахтер» (Караганда)

Сейчас у кипера все отлично, но 2021-й начался для него непросто. Шацкий получил травму в первом же матче, и не доиграл полуфинал Суперкубка с «Астаной».

«В конце первого тайма столкнулся на выходе с Томашевичем. Он, укрываясь от удара, выставил локоть, и я повредил подвздошную кость. Травма не столь серьезна, но очень неприятная — мне было тяжело дышать. Посмотрим, что будет дальше. Наш медицинский штаб делает все, чтобы скорее меня восстановить», — отмечал тогда вратарь.

Игорь пропустил чуть больше двух месяцев, впервые выйдя на поле лишь в пятом туре чемпионата.

Сейчас Шацкий — безоговорочный первый номер горняков, но в прошлом сезоне кипер выступал в «Тоболе», где все было не так просто.

Игорь начинал сезон в качестве основного кипера, но после поражения от «Кайсара» Шацкий оказался на скамейке. Место в воротах доверили Александру Мокину, который и продолжает защищать цвета костанайцев. Кстати, Мокин, как и Шацкий, в этом сезоне уже взял несколько важных пенальти, тем самым помог «Тоболу» в Суперкубке и Лиге конференций. Похоже, в прошлом сезоне в составе у желто-зеленых было настоящее оружие против пенальтистов.

«Шахтер» первым из казахстанских клубов прошел в следующий этап.

Теперь карагандинцы ждут соперника, им станет победитель пары «Спартак Трнава» — «Маккаби Тель-Авив».

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