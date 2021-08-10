Точный удар Головина помог «Монако» победить «Спарту» в Лиге чемпионов

Футбол, Лига чемпионов, 3-й отборочный раунд. Путь представителей лиг10.08.2021, 21:00 (МСК UTC+3)Stade Louis II
|Желсон Мартинш
|50′
|Давид Моберг Карлссон
|78′
|Александр Головин
|56′
|Софьян Диоп
|81′
|16
|Александр Нюбель
|1
|Флорин Ницэ
|5
|Бенуа Бадиашиле
|27
|Филип Панак
|6
|Аксель Дисаси
|33
|Давид Ханцко
|19
|Джибриль Сидибе
|6
|Филип Соучек
|22
|Юссуф Фофана
|8
|Давид Павелка
|10
|Виссам Бен-Йеддер
|24
|Матей Полидар
|12
|Кайю Энрике
61′
|28
|Томаш Виснер
5′84′
|14
|Исмаил Якобс
|4
|Адам Габриэль
|8
|Орельен Тшуамени
49′62′
|16
|Михал Сачек
59′
|36
|Элиот Матазо
|18
|Матей Пулькраб
88′
|17
|Александр Головин
60′
|36
|Адам Карабец
84′
|37
|Софьян Диоп
|52
|Войцех Патрак
|7
|Желсон Мартинш
61′
|20
|Адам Хложек
66′
|27
|Крепин Диатта
|11
|Мартин Минчев
|31
|Кевин Фолланд
67′
|21
|Якуб Пешек
67′
|4
|Сеск Фабрегас
|7
|Давид Моберг Карлссон
|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|16
|Удары (всего)
|5
|8
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|8
|Угловые
|2
|0
|Фолы
|0
|0
|Офсайды
|0