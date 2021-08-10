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10 августа, источник: Спорт-Экспресс

Точный удар Головина помог «Монако» победить «Спарту» в Лиге чемпионов

«Монако» переиграл «Спарту» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Встреча закончилась со счетом 3:1 в пользу французского клуба.

Спарта П
МонакоЛига чемпионов: таблица и календарь
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Российский полузащитник Александр Горловин отметился в этом матче голом, который стал победным для его команды.

«Монако» прошел в следующую стадию, так как победил и в первом матче — 2:0. Соперником французской команды в раунде плей-офф станет донецкий «Шахтер».

Монако
3:1
Первый тайм: 0:0
Спарта П
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