С кем только «Спартак» не позорился в отборе еврокубков: за 14 лет прошли его всего раз. Теперь еще и «Бенфика»

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«Спартак» закончил выступление в Лиге чемпионов, не одержав ни одной победы и не забив ни одного гола. «Бенфика», доставшаяся команде Витории уже в первом для красно-белых раунде квалификации, оказалась им не по зубам. Теперь впереди у московского клуба — лишь групповой этап Лиги Европы.

Вряд ли можно назвать этот результат неожиданным. И не только из-за падения российского футбола, которое продолжается уже несколько сезонов. Просто за последние 14 лет «Спартак» только один раз прошел квалификацию того турнира, в котором начинал отбор. Серия началась после удачных результатов с «Шерифом» и «Слованом» в 2006-м, когда клуб все-таки пробился в Лигу чемпионов через отбор.

Теперь в этом списке есть и «Бенфика-2021».

«Селтик»

Квалификация Лиги чемпионов-2007/2008, 3-й раунд.

Первый отбор, заваленный «Спартаком» при Станиславе Черчесове: его команда попала на «Селтик», дежурно взявший чемпионство в Шотландии, и ни разу не смогла победить в двухматчевом противостоянии.

И дома, и в гостях обошлись ничьей с одинаковым счетом (1:1), но решающая игра на чужом поле оказалась намного насыщеннее. В середине первого тайма Павлюченко не реализовал пенальти — сразу после этого «Спартак» пропустил. Роман, еще не поигравший в Англии, исправился, сделав ответный мяч перед перерывом, но на большее команду не хватило. Все решилось в серии пенальти, хотя могло намного раньше: Штранцль был удален за несколько минут до основного времени, плюс «Селтик» не реализовал 11-метровый в овертайме.

Серия послематчевых расставила все по своим местам — сначала не забил Титов, потом ключевой удар смазал Калиниченко.

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«Динамо» Киев

Квалификация Лиги чемпионов-2008/2009, 3-й раунд.

Через год из-за проваленного отбора тренерская карьера Станислава Черчесова в «Спартаке» закончилась. Может, оно было и к лучшему — вдруг без этого увольнения совсем иначе бы сложился легендарный ЧМ-18?

Красно-белые проиграли дома 1:4 (по дублю оформили Милевский и Бангура) и позволили сопернику решить все вопросы в первой игре. «Покидать команду я не собираюсь. Порядочные люди должны держать удар и исправляться», — солидно комментировал ситуацию Черчесов, а на следующий день был уволен. В ответной встрече под руководством исполняющего обязанности Игоря Ледяхова «Спартак» проиграл с аналогичным счетом. Команда попала в Кубок УЕФА, но основная задача была провалена.

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«Легия»

Квалификация Лиги Европы-2011/2012, раунд плей-офф.

«Спартаку» нужно было одолеть лишь одного соперника, чтобы выходить в групповой этап ЛЕ, но и тут что-то пошло не так. В Польше москвичи провели средний, но вообще не провальный матч — разыграли с «Легией» ничью 2:2 и гарантировали себе приятный бонус в плане количества голов, забитых на чужом поле.

К середине первого тайма в Москве «Спартак» Карпина вел 2:0, но дальше начались проблемы: к перерыву «Легия» уже не проигрывала, а в компенсированное к матчу время забила победный — отметился Януш Гол, который позже будет играть в РПЛ.

Это поражение стало одной из причин ухода Валерия Карпина с поста главного тренера в конце сезона — летом его сменил Эмери.

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«Санкт-Галлен»

Квалификация Лиги Европы-2013/2014, раунд плей-офф.

Похожая на «Легию» история: ничья на выезде, преимущество по ходу ответного матча и что-то невообразимое потом. После мяча Озбилиза «Санкт-Галлен» наколотил три еще до перерыва. Итог — 2:4 и очередной вылет из еврокубков еще до начала финальной стадии.

Повторно провалившийся в такой ситуации Карпин назвал поражение позором и в конце сезона опять покинул пост главного тренера «Спартака». Это был окончательный разрыв с родным для тренера клубом — «сбитый летчик» съездил в Испанию, помучился в Армавире, вернулся в большой футбол через «Ростов» и теперь управляет сборной России.

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АЕК

Квалификация Лиги Европы-2016/2017, 3-й раунд.

Многие болельщики считают, что это был ключевой эпизод чемпионского сезона «Спартака». Аленичев, с которым команда в предыдущем чемпионате стала только пятой, провалился в отборе Лиги Европы с кипрским соперником и освободил дорогу Каррере. Что было дальше, вы помните сами.

Правда, в тот момент, когда Тричковски забивал победный, вряд ли кто-то мог предположить, что все закончится большой удачей. Болельщики были в шоке — после ничьей на выезде «Спартак» мучился весь матч и пропустил на последних минутах встречи. «Мне хотелось бы извиниться за этот позор», — говорил по итогам игры Аленичев.

ПАОК

Квалификация Лиги чемпионов-2018/19, 3-й раунд.

К середине первого тайма игры в Греции «Спартак» уверенно вел в счете — 2:0. Через полчаса ситуация в корне изменилась: игра рукой Зобнина в своей штрафной, провал обороны и грубая ошибка Максименко привели к 2:3.

В ответной игре «Спартак», которому хватало одного гола, остался в меньшинстве уже в первом тайме (Адриано удалился за стычку в центре поля) и мучился до финального свистка: ПАОК грамотно убивал игру и оставлял сопернику минимум шансов.

Каррера не стал называть произошедшее позором: «Хочу сказать, что я горжусь командой и тем, что она показала на поле», — говорил итальянский тренер.

«Брага»

Квалификация Лиги Европы-2019/2020, раунд плей-офф.

Спартаковскую традицию нового времени поддержал и Олег Кононов, покинувший клуб два года назад в обстановке тотальной ненависти. В тот раз не было вообще никакого повода для оптимизма — «Спартак» проиграл дважды.

В португальской встрече команда не использовала несколько моментов и пропустила в самой концовке. Были шансы все исправить дома, но роскошный удар Орты и рикошет от защитника вывели дальше «Брагу».

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Когда в последний раз «Спартак» проходил квалификацию в еврокубках?

Не поверите, но при Унаи Эмери, в сезоне-2012/2013. Тогда красно-белые разобрались с турецким «Фенербахче». Дома «Спартак» выиграл благодаря голу Комбарова, а в гостях команды сыграли вничью — очень помог тащивший Андрей Дикань.

Правда, пошуметь в финальной части ЛЧ тогда не получилось — в группе с «Барсой», «Селтиком» и «Бенфикой» красно-белые остались последними.