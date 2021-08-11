Белорусский арбитр Алексей Кульбаков будет работать на матче за Суперкубок УЕФА

Встречу в североирландской столице будет судить бригада российских арбитров во главе с Сергеем Карасевым, а резервным судьей назначен белорусский рефери ФИФА Алексей Кульбаков. 41-летний гомельчанин входит в элитную группу арбитров УЕФА и может приглашаться на матчи Лиги чемпионов, чемпионатов мира и Европы.
Сегодняшний поединок за континентальный Суперкубок будет 46-м за всю историю. За этот трофей традиционно сражаются победители Лиги чемпионов и Лиги Европы. В прошлом сезоне обладателем его во второй раз стала мюнхенская «Бавария», одолевшая в Будапеште испанскую «Севилью» со счетом 2:1 (в дополнительное время).
Больше всех обладателем Суперкубка становились испанская «Барселона» и итальянский «Милан» — по пять раз. На один раз меньше его выигрывали мадридский «Реал» и английский «Ливерпуль».