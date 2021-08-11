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12:04 (мск), источник: Чемпионат.com

«Мерседес» и «Москвич». Экс-президент РФС Колосков — о матче «Бенфика» — «Спартак»

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал результат ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором «Спартак» сыграл с «Бенфикой» (0:2).

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«Позором вчерашнее поражение “Спартака” назвать нельзя, разгрома не было. Но содержание игры в Москве и Лиссабоне… принято иногда говорить: “Мерседес” и “Москвич”. Я не люблю это сравнение, но пришлось к слову. Отстали мы намного, речь не только о “Спартаке”, а о российском футболе в целом. “Спартак” же — яркое выражение недугов, которые есть в нашем футболе.

Вроде бы и футболисты качественные, достаточно много опытных легионеров, но не играют. На фоне “Бенфики” выглядели какими-то “подготовишками”. С такой игрой, как у “Спартака”, перспектив на международной арене мало. Один удар по воротам, девять человек в обороне, ну что это за игра?

Меня вдохновил репортаж комментаторов о том, что академии “Бенфики” и “Спортинга” великолепно работают. Они воспитывают много качественных футболистов, которые потом играют в ведущих клубах Европы. Вот чего нам не хватает. У нас нет качественных футболистов», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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2:0
Первый тайм: 0:0
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