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13:56 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Нужно не провалиться в психологическую яму и двигаться вперед». Джикия — о вылете «Спартака» из Лиги чемпионов

Капитан красно-белых после матча в Лиссабоне ответил на вопросы «СЭ».

Спартак
БенфикаЛетняя олимпиада
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Источник: РИА "Новости"
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— Как оценишь игру? «Бенфика» действительно настолько сильнее?

— Оцениваю игру как неудачную, так как мы проиграли и не смогли пройти дальше. Что касается «Бенфики», то это хорошая крепкая команда, которая стабильно играет в еврокубках и у себя в чемпионате, с хорошими опытными футболистами. На сегодняшний день они сильнее нас, результат говорит сам за себя.

— Как оценишь эмоциональный фон в команде? Старт сезона нельзя назвать удачным. Нет ли риска, что можно провалиться в психологическую яму?

— Безусловно, это не лучшее время и не лучший старт для «Спартака». Но, несмотря на неудачный старт, в команде сейчас оптимистичное настроение, так как впереди долгий сезон.

После вылета из Лиги чемпионов можно сконцентрироваться на чемпионате и до сентябрьских сборов сборных постараться максимально исправить ситуацию. Никто в команде не снимает с себя ответственность за вылет из Лиги чемпионов. Для всех нас и наших болельщиков это было очень важно, но, несмотря на все это, нужно двигаться вперед и, как ты сказал, не падать в эту яму.

Во время загрузки произошла ошибка.

— Многие болельщики, наблюдая за игрой, отметили, что команда играла по факту в шесть защитников, хотя нужно было атаковать. В чем причина? Соперник не дал сыграть по-другому?

— Изначально, конечно, был немного другой план. Но в игре бывают ситуации, когда планы меняются, и это был именно такой момент. Матч проходил так, что игрокам линии атаки приходилось опускаться к своим воротам и помогать защитникам.

— Я уже спрашивал у Романа Зобнина, и он не смог ответить конкретно. Кто сейчас лидер на поле у «Спартака»? Кажется, что в тяжелой ситуации никто из ребят не может взять на себя игру и настроить всех на то, чтобы переломить сложную ситуацию. В прошлом сезоне было очень много волевых побед, а в нынешнем все исчезло.

— В этом сезоне прошло только три тура, поэтому ситуацию в команде не стоит нагнетать. На сегодняшний день есть понимание, что нужно делать, и со следующей игры мы все вместе начнем менять ситуацию.

— «Спартак» — лидер чемпионата по созданным моментам, но, увы, не по очкам. Почему так происходит и ребята из кучи моментов не могут забить? Это психология или что-то другое?

— Голы будут. Главное — продолжать работать и создавать моменты. Возможно, когда не забиваешь в двух и более играх, чуть-чуть начинаешь нервничать, мне сложно это объяснить. Хорошо, что моменты есть, а голы, я уверен, придут.

Максим Алланазаров

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