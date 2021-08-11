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12:11 (мск), источник: Sport24

«Бенфика» переименовала твиттер в честь украинца Яремчука

Нападающий Роман Яремчук поучаствовал во втором голе «Бенфики» в ворота «Спартака» в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

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Источник: AP 2021

Украинский форвард вышел на замену на 64-й минуте встречи и отличился в компенсированное время. Мяч впоследствии был переписан на защитника красно-белых Самюэля Жиго.

Болельщики португальского клуба проявили активность в соцсетях и начали просить у «Бенфики» фото Яремчука. Своеобразный флешмоб привел к тому, что был переименован твиттер-аккаунт клуба. Теперь он называется «Бенфикачук».

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