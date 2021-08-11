«Бенфика» переименовала твиттер в честь украинца Яремчука
Нападающий Роман Яремчук поучаствовал во втором голе «Бенфики» в ворота «Спартака» в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Нападающий Роман Яремчук поучаствовал во втором голе «Бенфики» в ворота «Спартака» в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Украинский форвард вышел на замену на 64-й минуте встречи и отличился в компенсированное время. Мяч впоследствии был переписан на защитника
Болельщики португальского клуба проявили активность в соцсетях и начали просить у «Бенфики» фото Яремчука. Своеобразный флешмоб привел к тому, что был переименован