«Здесь проигрывали большие клубы». Тренер КуПСа оценил уровень «Астаны» и рассказал о шансах своей команды

— В первую очередь, первая игра в Финляндии была очень интересной. Обе команды изучали друг друга. Конечно, «Астана» — очень квалифицированная команда с хорошими исполнителями. Наша команда тоже отличается хорошими игроками. У нас была тяжелая игра, и я думаю, что она будет завтра такой же. Надеюсь на гол нашей команды завтра, который и принесет результат.

— В первой игре «Астана» отыгралась на последних секундах. Насколько трудно было оправиться после такого результата?

— От этого было нетрудно отойти, за 90 минут может случиться многое. Это часть футбола, голы на последних секундах случаются. В прошлом раунде с «Ворсклой» мы забивали на последних минутах, теперь то же самое произошло с «Астаной», и ваша команда получила от этого дополнительную энергию. Но у нас есть опыт, и мы знаем, что нужно сделать завтра.

— Несколько дней назад вы сыграли вничью в чемпионате Финляндии (2:2). Снова не удалось удержать преимущество. Как вы это прокомментируете?

— У нас сильная защита, но, как это бывает всегда, если ты не реализуешь свои шансы, то соперник забивает тебе в ответ. Это случилось и в матче с «Астаной», и в матче в рамках чемпионата. Это не проблема. Но в предстоящей игре в гостях мы должны обороняться на высшем уровне.

— Насколько велики шансы вашей команды на успех в противостоянии, ведь сейчас практически все уверены, что «Астана» дома дожмет соперника?

— Так как у нас дома также искусственный газон, покрытие не станет для нас большой проблемой. Длительный перелет — это да. Казахстан находится очень далеко от Финляндии. Но, конечно, мы реалисты. Мы знаем, что здесь играли очень большие команды, и они проигрывали «Астане».

Это очень сильная команда, особенно дома. Но мы не боимся, мы должны быть храбрыми и играть в наш футбол, это наш путь.

Вторая игра между «Астаной» и КуПСом состоится в четверг, 12 августа, на стадионе «Астана Арена». Начало матча запланировано на 19:00 по времени Нур-Султана.