УЕФА признал, что гол «Бенфики» в ворота «Спартака» засчитан ошибочно

На 51-й минуте ошибся второй ассистент судьи Милан Михайлович, не зафиксировав положение «вне игры» у Пиззи, а арбитр Срджан Йованович в итоге неправильно засчитал гол Рафы Силвы.

Дело в том, что в момент передачи одного из игроков португальской команды Пиззи находился за линией офсайда, мяч подхватил Рафа Силва, а Пиззи стал перемещаться по штрафной площади и помешал защитнику «Спартака» Георгию Джикии. Получается, что футболист «Бенфики» активно участвовал в игре — судейской бригаде следовало определить офсайд, остановить игру и назначить свободный удар в сторону ворот гостей.