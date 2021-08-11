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20:15 (мск), источник: Спорт-Экспресс

УЕФА признал, что гол «Бенфики» в ворота «Спартака» засчитан ошибочно

Как стало известно «СЭ», судейский комитетет УЕФА неофициально подтвердил ошибку бригады Срджана Йовановича, засчитавшей гол в ворота «Спартака» в первом матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов с «Бенфикой».

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На 51-й минуте ошибся второй ассистент судьи Милан Михайлович, не зафиксировав положение «вне игры» у Пиззи, а арбитр Срджан Йованович в итоге неправильно засчитал гол Рафы Силвы.

Дело в том, что в момент передачи одного из игроков португальской команды Пиззи находился за линией офсайда, мяч подхватил Рафа Силва, а Пиззи стал перемещаться по штрафной площади и помешал защитнику «Спартака» Георгию Джикии. Получается, что футболист «Бенфики» активно участвовал в игре — судейской бригаде следовало определить офсайд, остановить игру и назначить свободный удар в сторону ворот гостей.

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«Спартак» дома проиграл «Бенфике»

«Спартак» проиграл «Бенфике» оба матча со счетом 0:2 и будет играть на групповом этапе Лиги Европы.

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