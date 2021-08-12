«Рубин» и «Сочи» проведут ответные матчи третьего раунда квалификации Лиги конференций

Первый матч между «Рубином» и «Ракувом», прошедший 5 августа в Польше, завершился со счетом 0:0. Главной темой последних дней стало качество газона «Ак-Барс-Арены», которое раскритиковал главный тренер казанцев Леонид Слуцкий, отметив, что на базе «Рубина» газон намного лучше. Причиной плохого состояния поля специалист назвал периодическое проведение на стадионе свадеб и прочих нефутбольных мероприятий. В итоге было принято решение больше не проводить на поле арены нематчевые мероприятия.

Лига конференций 2021/2022 3-й отборочный раунд, 12.08.2021, 19:00 Рубин - Ракув -

Серьезной потерей для казанцев станет отсутствие Джордже Деспотовича. Форвард получил повреждение в воскресном матче Тинькофф — Российской премьер-лиги с «Ахматом». Деспотович выбыл на несколько недель, все остальные игроки «Рубина» готовы к предстоящему матчу.

Первая встреча между «Сочи» и «Партизаном», прошедшая 5 августа на стадионе «Фишт», закончилась со счетом 1:1. У российской команды нет потерь перед ответной игрой в Белграде.

Лига конференций 2021/2022 3-й отборочный раунд, 12.08.2021, 22:00 Партизан - Сочи -