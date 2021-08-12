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00:35 (мск), источник: ТАСС

«Рубин» и «Сочи» проведут ответные матчи третьего раунда квалификации Лиги конференций

ТАСС, 12 августа. Российские футбольные клубы «Рубин» и «Сочи» проведут ответные матчи третьего квалификационного раунда Лиги конференций. Казанцы сыграют дома против польского «Ракува» (начало встречи — 19:00 мск), «Сочи» приедет в гости к сербскому «Партизану» (22:00 мск).

Сочи
Рубин
Ракув
Партизан
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Источник: РИА "Новости"

Первый матч между «Рубином» и «Ракувом», прошедший 5 августа в Польше, завершился со счетом 0:0. Главной темой последних дней стало качество газона «Ак-Барс-Арены», которое раскритиковал главный тренер казанцев Леонид Слуцкий, отметив, что на базе «Рубина» газон намного лучше. Причиной плохого состояния поля специалист назвал периодическое проведение на стадионе свадеб и прочих нефутбольных мероприятий. В итоге было принято решение больше не проводить на поле арены нематчевые мероприятия.

Лига конференций 2021/2022
3-й отборочный раунд, 12.08.2021, 19:00

Рубин-Ракув-

Серьезной потерей для казанцев станет отсутствие Джордже Деспотовича. Форвард получил повреждение в воскресном матче Тинькофф — Российской премьер-лиги с «Ахматом». Деспотович выбыл на несколько недель, все остальные игроки «Рубина» готовы к предстоящему матчу.

Первая встреча между «Сочи» и «Партизаном», прошедшая 5 августа на стадионе «Фишт», закончилась со счетом 1:1. У российской команды нет потерь перед ответной игрой в Белграде.

Лига конференций 2021/2022
3-й отборочный раунд, 12.08.2021, 22:00

Партизан-Сочи-

«Рубин» в случае победы над «Ракувом» сыграет в раунде плей-офф квалификации с победителем пары «Гент» (Бельгия) — РФШ (Латвия). «Сочи» в случае успеха встретится с победителем противостояния между португальской «Санта-Кларой» и словенской «Олимпией».

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