«Рубин» и «Сочи» проведут ответные матчи третьего раунда квалификации Лиги конференций

Первый матч между «Рубином» и «Ракувом», прошедший 5 августа в Польше, завершился со счетом 0:0. Главной темой последних дней стало качество газона «Ак-Барс-Арены», которое раскритиковал главный тренер казанцев Леонид Слуцкий, отметив, что на базе «Рубина» газон намного лучше. Причиной плохого состояния поля специалист назвал периодическое проведение на стадионе свадеб и прочих нефутбольных мероприятий. В итоге было принято решение больше не проводить на поле арены нематчевые мероприятия.
Серьезной потерей для казанцев станет отсутствие Джордже Деспотовича. Форвард получил повреждение в воскресном матче Тинькофф — Российской премьер-лиги с «Ахматом». Деспотович выбыл на несколько недель, все остальные игроки «Рубина» готовы к предстоящему матчу.
Первая встреча между «Сочи» и «Партизаном», прошедшая 5 августа на стадионе «Фишт», закончилась со счетом 1:1. У российской команды нет потерь перед ответной игрой в Белграде.
«Рубин» в случае победы над «Ракувом» сыграет в раунде плей-офф квалификации с победителем пары «Гент» (Бельгия) — РФШ (Латвия). «Сочи» в случае успеха встретится с победителем противостояния между португальской «Санта-Кларой» и словенской «Олимпией».