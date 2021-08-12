«Челси» выиграл Суперкубок УЕФА

На 27-й минуте встречи полузащитник Хаким Зиеш вывел английскую команду вперед. Марокканец получил передачу от Кая Хаверца и нанес идеальный удар по воротам.

На 73-й минуте новичок испанского клуба Булайе Диа отдал точный пас на Херарда Морено, который пробил в девятку. Счет стал равный — 1:1.

В дополнительное время голов забито не было, поэтому победитель определился в серии пенальти. Командам потребовалось по 7 попыток, где точнее были «синие».