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00:56 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Челси» выиграл Суперкубок УЕФА

«Челси» переиграл «Вильярреал» в матче за Суперкубок УЕФА. Для английского клуба эта вторая победа в данном турнире. Ранее он выигрывал в 1998 году.

Челси
ВильярреалСуперкубок УЕФА
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Источник: AFP 2021

На 27-й минуте встречи полузащитник Хаким Зиеш вывел английскую команду вперед. Марокканец получил передачу от Кая Хаверца и нанес идеальный удар по воротам.

На 73-й минуте новичок испанского клуба Булайе Диа отдал точный пас на Херарда Морено, который пробил в девятку. Счет стал равный — 1:1.

В дополнительное время голов забито не было, поэтому победитель определился в серии пенальти. Командам потребовалось по 7 попыток, где точнее были «синие».

Встречу обслуживал российский арбитр Сергей Карасев. В серии одиннадцатиметровых он показал вратарю «Челси» Кепе Ариссабалаге желтую карточку за неспортивное поведение.

Челси
1:1
По пенальти: 0:0Основное время: 1:1 (1:0)
Вильярреал
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