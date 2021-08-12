«Челси» выиграл Суперкубок УЕФА
«Челси» переиграл «Вильярреал» в матче за Суперкубок УЕФА. Для английского клуба эта вторая победа в данном турнире. Ранее он выигрывал в 1998 году.
«Челси» переиграл «Вильярреал» в матче за Суперкубок УЕФА. Для английского клуба эта вторая победа в данном турнире. Ранее он выигрывал в 1998 году.
На 27-й минуте встречи полузащитник Хаким Зиеш вывел английскую команду вперед. Марокканец получил передачу от Кая Хаверца и нанес идеальный удар по воротам.
На 73-й минуте новичок испанского клуба Булайе Диа отдал точный пас на Херарда Морено, который пробил в девятку. Счет стал равный — 1:1.
В дополнительное время голов забито не было, поэтому победитель определился в серии пенальти. Командам потребовалось по 7 попыток, где точнее были «синие».
Встречу обслуживал российский арбитр Сергей Карасев. В серии одиннадцатиметровых он показал вратарю «Челси» Кепе Ариссабалаге желтую карточку за неспортивное поведение.