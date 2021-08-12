Тухель — первый тренер «Челси», выигравший ЛЧ и Суперкубок Европы. Он в клубе меньше года
«Челси» завоевал Суперкубок Европы, одолев «Вильярреал» (1:1, 6:5 по пенальти).
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«Челси» завоевал Суперкубок Европы, одолев «Вильярреал» (1:1, 6:5 по пенальти).
Томас Тухель стал первым тренером лондонцев, сумевшим выиграть Лигу чемпионов и Суперкубок.
В 2012 году такая возможность была у Роберто Ди Маттео, однако после победы в ЛЧ «Челси» проиграл матч за Суперкубок «Атлетико».
Следует отметить, что Тухель работает в клубе меньше года — с января 2021 года.