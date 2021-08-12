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10:16 (мск), источник: Sports.Ru

Тухель — первый тренер «Челси», выигравший ЛЧ и Суперкубок Европы. Он в клубе меньше года

«Челси» завоевал Суперкубок Европы, одолев «Вильярреал» (1:1, 6:5 по пенальти).

ЧелсиСуперкубок УЕФА
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Томас Тухель стал первым тренером лондонцев, сумевшим выиграть Лигу чемпионов и Суперкубок.

В 2012 году такая возможность была у Роберто Ди Маттео, однако после победы в ЛЧ «Челси» проиграл матч за Суперкубок «Атлетико».

Следует отметить, что Тухель работает в клубе меньше года — с января 2021 года.

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