Какие соперники нужны «Зениту», чтобы и за него не было стыдно в Лиге чемпионов?

Если в прошлом сезоне Россию на групповом этапе Лиги чемпионов представляли три команды — «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар», то в нынешнем будет только одна. После вылета «Спартака» в третьем квалификационном раунде в главном еврокубке остался лишь чемпион из Санкт-Петербурга.

Команда Сергея Семака начнёт выступления в Лиге чемпионов с группового этапа, жеребьёвка которого состоится уже через две недели — 26 августа. За сине-бело-голубых, вспоминая их результат годичной давности, тревожно, как было и за красно-белых перед встречами с «Бенфикой». Какой жребий нужен «Зениту», чтобы за него не было стыдно в Европе? Разбираемся в вопросе.

В этот раз «Зенит» при жеребьёвке попадёт в третью корзину, а не в первую, как раньше.

Значит, команды из третьей корзины чемпионам России не достанутся. Помимо того, из числа потенциальных соперников санкт-петербуржцев исключаем украинские клубы — киевское «Динамо» и донецкий «Шахтёр», если, конечно, «горняки» пройдут квалификацию.

Уже известны многие потенциальные соперники команды Семака на групповом этапе. Начнём с топов:

Первая корзина: «Челси» (Англия), «Вильярреал» (Испания), «Атлетико» (Испания), «Манчестер Сити» (Англия), «Бавария» (Германия), «Интер» (Италия), «Лилль» (Франция), «Спортинг» (Португалия).

Очевидно, что самые предпочтительные варианты из первой корзины — «Спортинг» и «Лилль». Лиссабонские «львы» в прошлом сезоне неожиданно стали чемпионами Португалии спустя 19 лет. Эта история напоминает историю «Спартака» при Массимо Каррере. Все очень хвалят молодого 36-летнего тренера «Спортинга» Рубена Аморима. Но в еврокубках Амориму похвастаться особо нечем. Его «Брага» в квалификации Лиги Европы сезона-2019/2020 проиграла шотландскому «Рейнджерс» (2:3 в гостях и 0:1 дома), а «Спортинг» год назад в отборе к ЛЕ уступил австрийскому ЛАСКу (1:4). Вдобавок в это трансферное окно клуб из Лиссабона может продать кого-то из ведущих игроков.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CSP2mahMsvJ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CSP2mahMsvJ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CSP2mahMsvJ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Sporting Clube de Portugal ? 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«Лилль» стал сенсацией прошлого сезона во Франции, взяв золото Лиги 1. Однако летом «доги» потеряли главного творца чемпионства — тренера Кристофа Галтье. Клуб назначил на вакантную должность Жослена Гурвеннека, которого сложно назвать успешным специалистом. Самый яркий эпизод его карьеры — победа с «Генгамом» в Кубке Франции в 2014 году. Ещё Гурвеннек работал с «Бордо», но там ничем не запомнился.

Правда, в «Лилле» он начал с победы над «ПСЖ» в Суперкубке Франции (1:0), вот только парижане сыграли без Неймара, Килиана Мбаппе и целого ряда других звёзд. А в первом туре Лиги 1 «Лилль» потерял очки в гостевом матче с «Метцем» (3:3). Вдобавок «доги» продали группу ценных игроков на общую сумму в € 49,4 млн. Кажется, в новом сезоне «Лилль» вернётся на привычные позиции.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CSV8OxHKlbH/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CSV8OxHKlbH/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CSV8OxHKlbH/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by LOSC (@losclive)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

С чемпионами Португалии и Франции «Зенит», пожалуй, способен играть на равных. Напомним, в первой Лиге чемпионов при Семаке команда отняла четыре очка у «Лиона» и три у «Бенфики».

Вторая корзина: «Реал» (Испания), «Барселона» (Испания), «Ювентус» (Италия), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «ПСЖ» (Франция), «Ливерпуль» (Англия), «Севилья» (Испания), «Боруссия» Дортмунд (Германия).

Как ни странно, вторая корзина выглядит ещё страшнее, чем первая. «Барселона» даже после ухода Лео Месси останется космосом для любой российской команды, а про «ПСЖ» теперь и говорить нечего. На бумаге «Боруссия» с «Севильей» послабее остальных, но мы помним, чем закончились для «Зенита» встречи с Дортмундом в прошлом сезоне. В общем, всё равно, кто достанется чемпионам России из этой восьмёрки. Может, даже лучше получить сильнейшего. Пусть одна команда раскатывает всех соперников, а три бьются в группе за второе место. Условному «ПСЖ» и крупно проиграть не стыдно — зато российские болельщики увидят вживую Месси с Неймаром и Мбаппе.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CSWlQyWM5uf/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CSWlQyWM5uf/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CSWlQyWM5uf/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Inside Parisien • PSG (@insideparisien)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

А вот состав третьей и четвёртой групп ещё изменится после завершения раунда плей-офф квалификации. Всё зависит от рейтинга команд. Пока расклады такие.

Третья корзина: «Порту» (Португалия, рейтинг — 87,000), «Аякс» (Нидерланды, 82,500), «РБ Лейпциг» (Германия, 66,000), «Аталанта» (Италия, 50,500), «Зенит» (Россия, 50,000).

Третья или четвёртая корзина: «Бешикташ» (Турция, 49,000), «Динамо» (Киев, Украина, 47,000).

Четвёртая корзина: «Брюгге» (Бельгия, 35,500), «Милан» (Италия, 31,000), «Вольфсбург» (Германия, 14,714).

Ещё шесть участников группового этапа определятся по результатам матчей:

«Монако» (Франция, 36,000) — «Шахтёр» (Украина, 79,000).

«Бенфика» (Португалия, 58,000) — ПСВ (Нидерланды, 29,000).

«Ред Булл Зальцбург» (Австрия, 59,000) — «Брондбю» (Дания, 7,000).

«Янг Бойз» (Швейцария, 35,000) — «Ференцварош» (Венгрия, 13,500).

«Мальмё» (Швеция, 18,500) — «Лудогорец» (Болгария, 28,000).

«Шериф (Молдавия, 14,500) — «Динамо» (Загреб, Хорватия, 44,500).

Если предположить, что победителями в каждой паре раунда плей-офф станут команды с более высоким рейтингом, то в результате в четвёртую корзину при жеребьёвке попадут: «Бешикташ», «Брюгге», «Милан», «Вольфсбург», «Янг Бойз», «Лудогорец», а также загребское и киевское «Динамо». Отбрасываем чемпионов Украины — и получаем семь потенциальных соперников для «Зенита».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CSbvb1NiiaR/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CSbvb1NiiaR/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CSbvb1NiiaR/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by FC Zenit (@zenit_spb)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Конечно же, хотелось бы избежать встреч с «Миланом» и «Вольфсбургом» — представителями топ-лиг Европы. От «Брюгге» плохие воспоминания по прошлому сезону, поэтому и бельгийцы пусть достанутся кому-нибудь другому. А вот с «Бешикташем», «Янг Бойз», «Лудогорцем» и «Динамо» из Загреба сражаться можно, они вряд ли предложат какую-то уникальную интенсивность для РПЛ. Кажется, болгарская команда чуть-чуть уступает по классу остальным.

Таким образом, пожелаем «Зениту» встречи на групповом этапе со «Спортингом», «ПСЖ» и «Лудогорцем».

Если из первой корзины выпадет «Лилль», то, значит, из второй не будет «ПСЖ». Ведь оба клуба представляют Францию.