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18:21 (мск), источник: Чемпионат.com

«Рубин» — «Ракув»: стартовые составы команд на матч квалификации Лиги конференций

Сегодня, 12 августа, состоится матч «Рубин» — «Ракув».

Рубин
РакувЛига конференций: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Ответная встреча 3-го квалификационного раунда Лиги конференций пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. Тренерские штабы команд определились со стартовыми составами.

«Рубин»: Дюпин, Игнатьев, Уремович, Бегич, Самошников, Йевтич, Абильдгор, Хван Ин Бом, Хакшабанович, Костюков, Хвича.

«Ракув»: Ковачевич, Тудор, Нивулис, Арсенич, Вдовяк, Папаникулау, Полетанович, Кун, Лопес, Муселик, Цебуля.

Футбол

Лига конференций 2021/2022
3-й отборочный раунд, 12.08.2021, 19:00

Рубин0Ракув0

В первом матче, который прошёл в Польше 5 августа, «Ракув» и «Рубин» сыграли вничью со счётом 0:0.

Напомним, Лига конференций — третий еврокубковый турнир. В розыгрыше примут участие 184 команды из 55 национальных ассоциаций УЕФА. При этом в состав участников войдут 46 клубов, которые перейдут из Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Перед групповым этапом будут проходить три отборочных раунда и раунд плей-офф. Прямых путёвок в групповой этап не будет. В эту стадию выйдут 32 команды: 17 клубов — через основной путь Лиги конференций, пять клубов — через путь чемпионов Лиги конференций, 10 клубов — после вылета из раунда плей-офф Лиги Европы.

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