«Рубин» — «Ракув»: стартовые составы команд на матч квалификации Лиги конференций

Ответная встреча 3-го квалификационного раунда Лиги конференций пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. Тренерские штабы команд определились со стартовыми составами.

«Рубин»: Дюпин, Игнатьев, Уремович, Бегич, Самошников, Йевтич, Абильдгор, Хван Ин Бом, Хакшабанович, Костюков, Хвича.

«Ракув»: Ковачевич, Тудор, Нивулис, Арсенич, Вдовяк, Папаникулау, Полетанович, Кун, Лопес, Муселик, Цебуля.

Футбол Лига конференций 2021/2022 3-й отборочный раунд, 12.08.2021, 19:00 Рубин 0 Ракув 0

В первом матче, который прошёл в Польше 5 августа, «Ракув» и «Рубин» сыграли вничью со счётом 0:0.

Напомним, Лига конференций — третий еврокубковый турнир. В розыгрыше примут участие 184 команды из 55 национальных ассоциаций УЕФА. При этом в состав участников войдут 46 клубов, которые перейдут из Лиги чемпионов и Лиги Европы.