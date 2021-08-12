Текущие события
Футбол. Еврокубки
19:45
Хаммарбю
Чукарички
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Жилина
Тобол Кс
00
Футбол. Еврокубки
20:00
РФШ
Гент
Футбол. Еврокубки
20:00
Виктория Пл
ТНС
Футбол. Еврокубки
20:00
ПАОК
Богемианс Д
Футбол. Еврокубки
20:00
Хапоэль Беэр-Шева
Шленск
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Буде-Глимт
Приштина
10
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Рубин
Ракув
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Карабах
АЕЛ
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Мольде
Трабзонспор
00
Футбол. Еврокубки
20:30
Фола
Линфилд
Футбол. Еврокубки
20:30
Маккаби Тель-Авив
Спартак Тр
Футбол. Еврокубки
20:30
Базель
Уйпешт
Футбол. Еврокубки
21:00
Хибернианс
Рига
Футбол. Еврокубки
21:00
Теута
Шэмрок Роверс
Футбол. Еврокубки
21:00
Копенгаген
Локомотив Пл
Футбол. Еврокубки
21:00
Андерлехт
Лачи
Футбол. Еврокубки
21:00
Олимпия Л
Санта-Клара
Футбол. Еврокубки
21:00
Сивасспор
Динамо Бт
Футбол. Еврокубки
21:00
Риека
Хайберниан
Футбол. Еврокубки
21:00
Фейеноорд
Люцерн
Футбол. Еврокубки
21:00
Вележ
Эльфсборг
Футбол. Еврокубки
21:30
Ларн
Пасуш де Феррейра
Футбол. Еврокубки
21:45
ХБ Торсхавн
Маккаби Хайфа
Футбол. Еврокубки
21:45
Абердин
Брейдаблик
Футбол. Еврокубки
22:00
Дандолк
Витесс
Футбол. Еврокубки
22:00
ЛАСК
Войводина
Футбол. Еврокубки
22:00
Партизан
Сочи
Футбол. Еврокубки
22:15
Осиек
ЦСКА Сф
Футбол. Еврокубки
16:00
Астана
КуПС
34
Футбол. Кубок России
16:00
Легион Динамо
Анжи
20
Футбол. Кубок России
13:00
Динамо Брл
Тюмень
П 4:2
22
Все события
Фоторепортажи
16Токио-2020: лучшие кадры 8 августа
16Карпин с женой на игре «Спартака», секретная записка Витории и эмоции Кержакова: новое поражение красно-белых
18:40 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» упустила победу над финским КуПСом и вылетела из Лиги конференций

ФК «Астана» не смог выйти в раунд плей-офф Лиги конференций.

Астана
КуПСЛига конференций: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Сегодня, 12 августа, казахстанский клуб в ответном матче третьего раунда квалификации проиграл финскому КуПСу и завершил выступление на турнире по сумме двух матчей.

Первая игра команд завершилась ничьей 1:1. Встречу же на «Астана Арене» выиграли гости со счетом 4:3.

Причем хозяева несколько раз вели в счете с преимуществом в два мяча, но позволили сопернику отыграться и выиграть. Уже на четвертой минуте Тигран Барсегян вывел «Астану» вперед, а на 41-й Абат Аймбетов увеличил отрыв. Обоим ассистировал Марин Томасов.

На 53-й минуте вышедший на замену во втором тайме Ранжел сократил отставание КуПСа. И уже на 58-й Барсегян оформил дубль, и снова ассист на счету хорватского полузащитника.

Удержать комфортный отрыв в два мяча во второй раз за матч «Астане» не удалось. Буквально тут же Ранжел оформил дубль. На 74-й он оформил хет-трик, сделав 3:3. А на 77-й минуте полузащитник КуПСа Янис Икауниек забил победный гол.

«Астана» вылетела из Лиги конференций, а финский клуб будет играть с немецким «Унионом» за выход в группу.

Астана
3:4
Первый тайм: 0:0
КуПС
"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
«Был капитаном». Карпин прокомментировал будущее Дзюбы в сборной
«Рубин» принимает «Ракув» в Лиге конференций (онлайн-трансляция)
Судья матча «Рубин» — «Ахмат» пропустит 2 игры. Арбитр ВАР — 4
Карпин рассказал о возможном возвращении в сборную Акинфеева
Уход Месси — шок. Но «Барса» должна сохранить свою идентичность
Новичок «Зенита» Клаудинью прибыл в Санкт-Петербург (фото)
Жезуш: Руй Витория сделает все, чтобы стать чемпионом в России
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь