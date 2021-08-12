«Астана» упустила победу над финским КуПСом и вылетела из Лиги конференций

Сегодня, 12 августа, казахстанский клуб в ответном матче третьего раунда квалификации проиграл финскому КуПСу и завершил выступление на турнире по сумме двух матчей.

Первая игра команд завершилась ничьей 1:1. Встречу же на «Астана Арене» выиграли гости со счетом 4:3.

Причем хозяева несколько раз вели в счете с преимуществом в два мяча, но позволили сопернику отыграться и выиграть. Уже на четвертой минуте Тигран Барсегян вывел «Астану» вперед, а на 41-й Абат Аймбетов увеличил отрыв. Обоим ассистировал Марин Томасов.

На 53-й минуте вышедший на замену во втором тайме Ранжел сократил отставание КуПСа. И уже на 58-й Барсегян оформил дубль, и снова ассист на счету хорватского полузащитника.

Удержать комфортный отрыв в два мяча во второй раз за матч «Астане» не удалось. Буквально тут же Ранжел оформил дубль. На 74-й он оформил хет-трик, сделав 3:3. А на 77-й минуте полузащитник КуПСа Янис Икауниек забил победный гол.