«Астана» упустила победу над финским КуПСом и вылетела из Лиги конференций
ФК «Астана» не смог выйти в раунд
ФК «Астана» не смог выйти в раунд
Сегодня, 12 августа, казахстанский клуб в ответном матче третьего раунда квалификации проиграл финскому КуПСу и завершил выступление на турнире по сумме двух матчей.
Первая игра команд завершилась ничьей 1:1. Встречу же на «Астана Арене» выиграли гости со счетом 4:3.
Причем хозяева несколько раз вели в счете с преимуществом в два мяча, но позволили сопернику отыграться и выиграть. Уже на четвертой минуте Тигран Барсегян вывел «Астану» вперед, а на 41-й Абат Аймбетов увеличил отрыв. Обоим ассистировал Марин Томасов.
На 53-й минуте вышедший на замену во втором тайме Ранжел сократил отставание КуПСа. И уже на 58-й Барсегян оформил дубль, и снова ассист на счету хорватского полузащитника.
Удержать комфортный отрыв в два мяча во второй раз за матч «Астане» не удалось. Буквально тут же Ранжел оформил дубль. На 74-й он оформил
«Астана» вылетела из Лиги конференций, а финский клуб будет играть с немецким «Унионом» за выход в группу.