«Этому нет объяснения». Тихонов прокомментировал вылет «Астаны» из Лиги конференций

Его подопечные завершили выступление в еврокубках, уступив со счетом 3:4 финскому КуПСу. Тихонов после матча отметил, что для него и болельщиков это катастрофа.

— Это катастрофа?

— Для меня — да, да и для всех людей, кто переживает за клуб, для болельщиков. Для некоторых изданий будет весело, которые все время льют грязь на «Астану».

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— В чем причина результата?

— Команда не расслабилась. Вроде забиваешь и очень быстро пропускаешь… Финнам нечего было терять, они шли вперед. Стандарты… Я не помню, чтобы при стандартах у нас были такие проблемы.

Абзала подтолкнули в одном моменте, где-то скользкое поле, нелепость. Забивать столько и не выигрывать — это безобразие… Но, повторюсь, что мы вместе это сделали, и я никого не осуждаю. Все старались, сражались.

Но бывают такие моменты, когда нелепости залетают в твои ворота. Они практически с игры ничего не создали… У нас же Эбонг попал в перекладину, Бечирай не забил один на один. Обидно, все было в наших руках. Непонятно.

— Плохая реализация в важный отрезок матча подкосила уверенность игроков «Астаны»?

— Если нападающий выходит один на один, то вы считаете, что он должен забивать. Но ведь есть и вратарь, который прекрасно сыграл. Эбонг попадает в перекладину. Повторюсь, что в наши ворота голы залетали такие, которые, возможно, в другом матче бы не залетели.

Как я отвечу на этот вопрос? Если у нас есть моменты, а мы не забиваем, а у них нет моментов, но они забивают… Как это объясняется? То, что Абзалу мяч летит в голову, и он залетает в ворота? То, что идет простой навес на голову с 11 метров, и Непогодов не сложился или не рассчитал отскок? Как это объяснить, скажите?

Я думаю, что любой из вас это никак не объяснит. Возможно, что Бейсебекова подтолкнули. Почему-то у нас такие мячи не залетают. Этому нет объяснения. Я понимаю, если бы они хорошо разыграли и забили, тогда можно было бы объяснить чисто футбольные моменты.

— Что вы сказали в перерыве?

— Ничего. Продолжать так же играть, внимательно. Счет был 2:0, комфортный. Очень быстро пропустили, опять стандарт. Возможно, у ребят был какой-то психологический момент. Плюс замены. При комфортном счете 3:1… Может быть, я поторопился. Все ошибаются, но при счете 3:1 не должны мы так играть, должна быть полная концентрация. Возможно, у них был контроль мяча лучше, где-то мы ошибались. Могли где-то упустить нити игры после быстрого гола. После которого мы подсели и больше начали думать об обороне. Где-то упустили нити игры.

— Почему поздно на поле вышел Эуженио?

— Дело в том, что Педро — крайний полузащитник. Томасов и Барсегян на флангах выглядели неплохо. Возможно, что поздно выпустил, возможно, что рано заменил двоих других. Куат был на желтой, а Абат уже набегался, было видно. Мы виноваты все, оставляем внутри все, что у нас есть. Обидное поражение, незаслуженное, возможно… Столько забивать, и красиво… Но проиграть.

— Было ли хорошее предчувствие перед игрой?

— Да, было. Я говорю, что столько ляпов у нас раньше не было. Ты даже не рассчитываешь, что они могут быть. Я был уверен, что ребята забьют, что будут хорошие моменты. Была уверенность, но не было таких ляпов как сегодня за весь сезон. Мы все были уверены, и команды была уверена, но такой момент наступил.

— Как избежать потери мотивации у футболистов после такого обидного поражения? Впереди ведь еще матчи чемпионата и кубка…

— На этой неделе мы летим в Актобе основным составом и будем играть. Нас никто не пересилит, кроме нас самих. Конечно, нам тяжело. В какой бы город мы ни приезжали, против нас болеют, а у нас их нет, нас никто не поддерживает. На стадион болельщиков не пропускают. Да, можно свалить на кого хочешь: на судью, на отсутствие болельщиков… Никто не мешает нам забивать в те моменты, которые у нас есть, и пропускать тоже вот такие голы. Можно спихивать на кого хочешь, но мы сами виноваты. Внутри команды нужно подниматься и идти дальше. В Кубке из группы мы еще не вышли, нам нужна победа, будем играть основным составом.

— Это самое обидное поражение в вашей тренерской карьере?

— Оно не самое обидное, но оно неожиданное. Я понимаю, обидно — это когда играют две равные команды, и одна из них на последних секундах пропускает. А когда ты не ожидаешь, что такое возможно, предпосылок к этому нет, и это происходит… Это неприятно, обидно, да. Забиваем — пропускаем, забиваем — пропускаем… Вот этой концентрации не хватило как раз команде.

— Поговорили ли вы с командой после окончания матча?

— Мы поговорили с ребятами. Я думаю, что мои слова до них дошли, наверное. Сказал им, что послезавтра улетаем в Актобе. Если бы мы дальше прошли, то этой игры бы не было, но теперь она будет. Будем разбираться, разговаривать. По тем моментам, которые мы создаем и реализуем, — мы можем играть. Единственное, что те нелепости, которые произошли с нами, — это для команды и болельщиков психологически тяжелый момент, но нужно пережить и идти дальше.