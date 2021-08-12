«Кайрат» проиграл «Алашкерту»: вылетел из Лиги Европы и сыграет за выход в группу Лиги конференций

Встреча прошла в гостях и завершилась проигрышем алматинского клуба со счетом 2:3. При этом доигрывала матч алматинская команда в меньшинстве.

Португальский форвард «Алашкерта» Жозе Эмбалу открыл счет во встрече на 43-й минуте. Но еще до конца первого тайма Айбол Абикен успел сравнять.

На 50-й минуте Эмбалу оформил дубль, и опять «Кайрат» отыгрался. На этот раз благодаря точному удару Артура Шушеначева на 61-й минуте.

Сразу после второго забитого гола «Кайрат» остался вдесятером. Удаление заработал белорусский защитник Денис Поляков. В итоге основное время так и завершилось ничьей 2:2.

Встреча перешла в экстра-таймы, так как правило гостевого года было отменено, а предыдущая игра команд завершилась нулевой ничьей.

На 92-й минуте «Кайрат» понес еще одну потерю — красную карточку заработал Абикен, причем непонятно, за что. Судья сначала показал игроку «горчичник», но он был первый и не мог нести за собой автоматическое удаление.

В итоге игроки алматинского клуба остались вдевятером и пропустили решающий гол в первом экстра-тайме.