«Кайрат» проиграл «Алашкерту»: вылетел из Лиги Европы и сыграет за выход в группу Лиги конференций
ФК «Кайрат» потерпел поражение от армянского «Алашкерта» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.
ФК «Кайрат» потерпел поражение от армянского «Алашкерта» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.
Встреча прошла в гостях и завершилась проигрышем алматинского клуба со счетом 2:3. При этом доигрывала матч алматинская команда в меньшинстве.
Португальский форвард «Алашкерта» Жозе Эмбалу открыл счет во встрече на 43-й минуте. Но еще до конца первого тайма Айбол Абикен успел сравнять.
На 50-й минуте Эмбалу оформил дубль, и опять «Кайрат» отыгрался. На этот раз благодаря точному удару Артура Шушеначева на 61-й минуте.
Сразу после второго забитого гола «Кайрат» остался вдесятером. Удаление заработал белорусский защитник Денис Поляков. В итоге основное время так и завершилось ничьей 2:2.
Встреча перешла в
На 92-й минуте «Кайрат» понес еще одну потерю — красную карточку заработал Абикен, причем непонятно, за что. Судья сначала показал игроку «горчичник», но он был первый и не мог нести за собой автоматическое удаление.
В итоге игроки алматинского клуба остались вдевятером и пропустили решающий гол в первом
«Кайрат» уступил «Алашкерту» по сумме двух матчей и вылетел из Лиги Европы. При этом еврокубки для алматинского клуба не закончились — ему предстоит сыграть в раунде