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12 августа, источник: Vesti.kz

«Кайрат» проиграл «Алашкерту»: вылетел из Лиги Европы и сыграет за выход в группу Лиги конференций

ФК «Кайрат» потерпел поражение от армянского «Алашкерта» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

Кайрат
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Источник: ФК "Кайрат"

Встреча прошла в гостях и завершилась проигрышем алматинского клуба со счетом 2:3. При этом доигрывала матч алматинская команда в меньшинстве.

Португальский форвард «Алашкерта» Жозе Эмбалу открыл счет во встрече на 43-й минуте. Но еще до конца первого тайма Айбол Абикен успел сравнять.

На 50-й минуте Эмбалу оформил дубль, и опять «Кайрат» отыгрался. На этот раз благодаря точному удару Артура Шушеначева на 61-й минуте.

Сразу после второго забитого гола «Кайрат» остался вдесятером. Удаление заработал белорусский защитник Денис Поляков. В итоге основное время так и завершилось ничьей 2:2.

Встреча перешла в экстра-таймы, так как правило гостевого года было отменено, а предыдущая игра команд завершилась нулевой ничьей.

На 92-й минуте «Кайрат» понес еще одну потерю — красную карточку заработал Абикен, причем непонятно, за что. Судья сначала показал игроку «горчичник», но он был первый и не мог нести за собой автоматическое удаление.

В итоге игроки алматинского клуба остались вдевятером и пропустили решающий гол в первом экстра-тайме.

«Кайрат» уступил «Алашкерту» по сумме двух матчей и вылетел из Лиги Европы. При этом еврокубки для алматинского клуба не закончились — ему предстоит сыграть в раунде плей-офф Лиги конференций за выход в группу.

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