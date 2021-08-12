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21:43 (мск), источник: Чемпионат.com

«Рубин» уступил в овертайме «Ракуву» и вылетел из Лиги конференций

В Казани завершился ответный матч 3-го раунда квалификации Лиги конференций.

Рубин
РакувЛига конференций: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

В Казани завершился ответный матч 3-го раунда квалификации Лиги конференций. «Рубин» принимал польский клуб «Ракув».

Основное время матча завершилось со счётом 0:0. С таким же счётом закончился и первый матч команд, проходивший в Польше. В овертайме команды также не слишком много атаковали. Но на 106-й минуте хозяева остались в меньшинстве после удаления Ильи Самошникова, он получил вторую жёлтую карточку.

А на 110-й минуте гости вышли вперёд. Владислав Гутковский после прострела с фланга переправил мяч головой в ворота. «Рубин» мог сравнять счёт, но на последних минутах не реализовал пенальти. 11-метровый удар не реализовал Сеад Хакшабанович.

Рубин
0:1
Первый тайм: 0:0
Ракув
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