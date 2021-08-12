Российские клубы позорятся не только в ЛЧ, но и в самом слабом еврокубке. Теперь вылетел «Рубин»

Текущие события
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Осиек
ЦСКА Сф
11
Футбол. Еврокубки
доп. время
Партизан
Сочи
22
Футбол. Еврокубки
12.08
Дандолк
Витесс
12
Футбол. Еврокубки
12.08
ЛАСК
Войводина
61
Футбол. Еврокубки
12.08
ХБ Торсхавн
Маккаби Хайфа
10
Футбол. Еврокубки
12.08
Абердин
Брейдаблик
21
Футбол. Еврокубки
12.08
Селтик
Яблонец
30
Футбол. Еврокубки
12.08
Ларн
Пасуш де Феррейра
10
Футбол. Еврокубки
12.08
Хибернианс
Рига
14
Футбол. Еврокубки
12.08
Теута
Шэмрок Роверс
02
Футбол. Еврокубки
12.08
Копенгаген
Локомотив Пл
42
Футбол. Еврокубки
12.08
Андерлехт
Лачи
21
Футбол. Еврокубки
12.08
Олимпия Л
Санта-Клара
01
Футбол. Еврокубки
12.08
Сивасспор
Динамо Бт
11
Футбол. Еврокубки
12.08
Риека
Хайберниан
41
Футбол. Еврокубки
12.08
Фейеноорд
Люцерн
30
Футбол. Еврокубки
12.08
Вележ
Эльфсборг
14
Футбол. Еврокубки
12.08
Сент-Джонстон
Галатасарай
24
Футбол. Еврокубки
12.08
Фола
Линфилд
21
Футбол. Еврокубки
12.08
Маккаби Тель-Авив
Спартак Тр
10
Футбол. Еврокубки
12.08
Базель
Уйпешт
40
Футбол. Еврокубки
12.08
РФШ
Гент
01
Футбол. Еврокубки
12.08
Виктория Пл
ТНС
31
Футбол. Еврокубки
12.08
ПАОК
Богемианс Д
20
Футбол. Еврокубки
12.08
Хапоэль Беэр-Шева
Шленск
40
Футбол. Еврокубки
12.08
Жальгирис В
Мура
01
Футбол. Еврокубки
12.08
Анортосис Фамагуста
Рапид В
21
Футбол. Еврокубки
12.08
Хаммарбю
Чукарички
51
Футбол. Еврокубки
12.08
Жилина
Тобол Кс
50
Футбол. Еврокубки
12.08
Буде-Глимт
Приштина
20
Футбол. Еврокубки
12.08
Рубин
Ракув
01
Футбол. Еврокубки
12.08
Карабах
АЕЛ
10
Футбол. Еврокубки
12.08
Мольде
Трабзонспор
П 3:4
11
Футбол. Еврокубки
12.08
ХИК
Нефтчи
30
Футбол. Еврокубки
12.08
Алашкерт
Кайрат
32
Футбол. Еврокубки
12.08
Астана
КуПС
34
Футбол. Кубок России
12.08
Легион Динамо
Анжи
20
Футбол. Кубок России
12.08
Динамо Брл
Тюмень
П 4:2
22
Все события
Фоторепортажи
16Карпин с женой на игре «Спартака», секретная записка Витории и эмоции Кержакова: новое поражение красно-белых
8«Челси» взял Суперкубок УЕФА при судействе Карасева
12 августа, источник: Sport24

Российские клубы позорятся не только в ЛЧ, но и в самом слабом еврокубке. Теперь вылетел «Рубин»

Как будут шутить на этот раз?

Рубин
РакувЛига конференций: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"
Читайте также
«Рубин» уступил в овертайме «Ракуву» и вылетел из Лиги конференций

«Рубин» эффектно начал новый сезон — приложил на своем поле «Спартак», взял максимум очков в двух следующих турах и оказался в топ-3 с «Динамо» и «Зенитом». Но, как это часто бывает с представителями РПЛ, сделать так же красиво в еврокубках не получилось: отыгрыш пресс-службой ситуации с облезлой формой оказался единственным позитивным впечатлением по итогам ничьей в первом матче с польским «Ракувом» в Лиге конференций.

Дома страдания Казани в отборе к новому (и самому слабому) еврокубку продолжились. Дюпину пришлось переводить первый же удар в перекладину и доставать мяч из ближнего угла в следующем эпизоде. Вторая по итогам прошлого сезона команда чемпионата Польши не тушевалась и на чужом поле — смело шла в размен эпизодами, бомбила штрафную «Рубина» кроссами и не справлялась только с дриблингом Хвичи.

Источник: РИА "Новости"

Грузинский полузащитник был единственным в составе «Рубина», кто систематически и продуктивно креативил в атаке. Хвиче не мешал и «убитый» газон на домашнем стадионе (накануне игры Слуцкий сказал, что для его восстановления «требуются годы»), и пассивность партнеров. Вдвойне непросто ему и всему «Рубину» было из-за кадровой ситуации: травмированного Деспота в нападении заменял номинальный полузащитник Костюков.

«Рубин» был максимально близок к тому, чтобы пропустить после перерыва, но по итогам серии атак российская команда отскочила благодаря везению и Дюпину. Фарт был компенсирован под конец основного времени — Хакшабанович подавал со штрафного, Абильдгор пробил в штангу, а Костюков не успел на добивание.

Источник: РИА "Новости"

Чтобы забить хотя бы один гол «Ракуву», двух полноценных матчей «Рубину» не хватило. Пришлось играть овертайм — отметить годовщину дебюта российского клуба в еврокубках (12 августа 2004 года «Рубин» сыграл с «Рапидом» в квалификации Кубка УЕФА) с оптимизмом не получилось.

А ведь могло быть еще хуже: венгерский судья Богнар просмотрел фол в штрафной «Рубина», после которого Казань вполне могла устраиваться на пенальти в свои ворота.

Реф компенсировал свою ошибку в пользу российского клуба за несколько минут — придумал первую желтую на Самошникове, а после паузы показал ему вторую, вопросов по которой уже не было. Если бы не пропущенный потенциальный пенальти, оправдания за вылет очередного российского клуба были бы готовы еще до финального свистка.

В меньшинстве «Рубин» не справился — голевая передача пришла с фланга удалившегося Самошникова.

Источник: РИА "Новости"

Команда Слуцкого могла все исправить — на последней минуте был шанс сравнять с ответного пенальти (Выдра срубил Уремовича после прохода Зотова) и переводить игру в серию послематчевых: Слуцкий даже успел поменять вратаря Дюпина на Медведева. Но удар Хакшабановича потащил боснийский кипер Ковачевич.

Источник: РИА "Новости"

Квалификацию уже не прошли «Спартак» (тот хотя бы сыграет в Лиге Европы) и «Рубин», проигравший сопернику, весь состав которого стоит дешевле одного Хвичи. Похоже, этот сезон будет ничуть не лучше двух предыдущих.

Рубин
0:1ДВ
Основное время: 0:0 (0:0)
Ракув
 Унижение русской гимнастки сняли на камеру. Скандальное видео хотели выкупить, чтобы его никто и никогда не увидел
Футболист «Ахмата» и его жена угрожали соседям по дому в Москве: «С людьми из Чечни лучше не связываться»
Ветераны «Спартака» подписали открытое письмо против Федуна
«Сочи» против «Партизана» в Лиге конференций (онлайн-трансляция)
«Челси» объявил о возвращении в клуб нападающего Ромелу Лукаку
Уход Месси — шок. Но «Барса» должна сохранить свою идентичность
УЕФА планирует замену финансового фэйр-плей потолком зарплат
Жезуш: Руй Витория сделает все, чтобы стать чемпионом в России
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь