Российские клубы позорятся не только в ЛЧ, но и в самом слабом еврокубке. Теперь вылетел «Рубин»

«Рубин» эффектно начал новый сезон — приложил на своем поле «Спартак», взял максимум очков в двух следующих турах и оказался в топ-3 с «Динамо» и «Зенитом». Но, как это часто бывает с представителями РПЛ, сделать так же красиво в еврокубках не получилось: отыгрыш пресс-службой ситуации с облезлой формой оказался единственным позитивным впечатлением по итогам ничьей в первом матче с польским «Ракувом» в Лиге конференций.

Дома страдания Казани в отборе к новому (и самому слабому) еврокубку продолжились. Дюпину пришлось переводить первый же удар в перекладину и доставать мяч из ближнего угла в следующем эпизоде. Вторая по итогам прошлого сезона команда чемпионата Польши не тушевалась и на чужом поле — смело шла в размен эпизодами, бомбила штрафную «Рубина» кроссами и не справлялась только с дриблингом Хвичи.

Грузинский полузащитник был единственным в составе «Рубина», кто систематически и продуктивно креативил в атаке. Хвиче не мешал и «убитый» газон на домашнем стадионе (накануне игры Слуцкий сказал, что для его восстановления «требуются годы»), и пассивность партнеров. Вдвойне непросто ему и всему «Рубину» было из-за кадровой ситуации: травмированного Деспота в нападении заменял номинальный полузащитник Костюков.

«Рубин» был максимально близок к тому, чтобы пропустить после перерыва, но по итогам серии атак российская команда отскочила благодаря везению и Дюпину. Фарт был компенсирован под конец основного времени — Хакшабанович подавал со штрафного, Абильдгор пробил в штангу, а Костюков не успел на добивание.

Чтобы забить хотя бы один гол «Ракуву», двух полноценных матчей «Рубину» не хватило. Пришлось играть овертайм — отметить годовщину дебюта российского клуба в еврокубках (12 августа 2004 года «Рубин» сыграл с «Рапидом» в квалификации Кубка УЕФА) с оптимизмом не получилось.

А ведь могло быть еще хуже: венгерский судья Богнар просмотрел фол в штрафной «Рубина», после которого Казань вполне могла устраиваться на пенальти в свои ворота.

Реф компенсировал свою ошибку в пользу российского клуба за несколько минут — придумал первую желтую на Самошникове, а после паузы показал ему вторую, вопросов по которой уже не было. Если бы не пропущенный потенциальный пенальти, оправдания за вылет очередного российского клуба были бы готовы еще до финального свистка.

В меньшинстве «Рубин» не справился — голевая передача пришла с фланга удалившегося Самошникова.

Команда Слуцкого могла все исправить — на последней минуте был шанс сравнять с ответного пенальти (Выдра срубил Уремовича после прохода Зотова) и переводить игру в серию послематчевых: Слуцкий даже успел поменять вратаря Дюпина на Медведева. Но удар Хакшабановича потащил боснийский кипер Ковачевич.