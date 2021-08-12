Российские клубы позорятся не только в ЛЧ, но и в самом слабом еврокубке. Теперь вылетел «Рубин»
Как будут шутить на этот раз?
Как будут шутить на этот раз?
«Рубин» эффектно начал новый сезон — приложил на своем поле «Спартак», взял максимум очков в двух следующих турах и оказался в топ-3 с «Динамо» и «Зенитом». Но, как это часто бывает с представителями РПЛ, сделать так же красиво в еврокубках не получилось: отыгрыш
Дома страдания Казани в отборе к новому (и самому слабому) еврокубку продолжились. Дюпину пришлось переводить первый же удар в перекладину и доставать мяч из ближнего угла в следующем эпизоде. Вторая по итогам прошлого сезона команда чемпионата Польши не тушевалась и на чужом поле — смело шла в размен эпизодами, бомбила штрафную «Рубина» кроссами и не справлялась только с дриблингом Хвичи.
Грузинский полузащитник был единственным в составе «Рубина», кто систематически и продуктивно креативил в атаке. Хвиче не мешал и «убитый» газон на домашнем стадионе (накануне игры Слуцкий сказал, что для его восстановления «требуются годы»), и пассивность партнеров. Вдвойне непросто ему и всему «Рубину» было
«Рубин» был максимально близок к тому, чтобы пропустить после перерыва, но по итогам серии атак российская команда отскочила благодаря везению и Дюпину. Фарт был компенсирован под конец основного времени — Хакшабанович подавал со штрафного, Абильдгор пробил в штангу, а Костюков не успел на добивание.
Чтобы забить хотя бы один гол «Ракуву», двух полноценных матчей «Рубину» не хватило. Пришлось играть овертайм — отметить годовщину дебюта российского клуба в еврокубках (12 августа 2004 года «Рубин» сыграл с «Рапидом» в квалификации Кубка УЕФА) с оптимизмом не получилось.
А ведь могло быть еще хуже: венгерский судья Богнар просмотрел фол в штрафной «Рубина», после которого Казань вполне могла устраиваться на пенальти в свои ворота.
Реф компенсировал свою ошибку в пользу российского клуба за несколько минут — придумал первую желтую на Самошникове, а после паузы показал ему вторую, вопросов по которой уже не было. Если бы не пропущенный потенциальный пенальти, оправдания за вылет очередного российского клуба были бы готовы еще до финального свистка.
В меньшинстве «Рубин» не справился — голевая передача пришла с фланга удалившегося Самошникова.
Команда Слуцкого могла все исправить — на последней минуте был шанс сравнять с ответного пенальти (Выдра срубил Уремовича после прохода Зотова) и переводить игру в серию послематчевых: Слуцкий даже успел поменять вратаря Дюпина на Медведева. Но удар Хакшабановича потащил боснийский кипер Ковачевич.
Квалификацию уже не прошли «Спартак» (тот хотя бы сыграет в Лиге Европы) и «Рубин», проигравший сопернику, весь состав которого стоит дешевле одного Хвичи. Похоже, этот сезон будет ничуть не лучше двух предыдущих.