ПАОК и «Гент» вышли в раунд плей-офф Лиги конференций

ПАОК обыграл ирландский «Богемиан» и вышел в раунд плей-офф. В составе греческой команды отметились хавбек Штефан Шваб и полузащитник Диего Бисесвар.

В других матчах «Жилина» разгромила «Тобол», шведский «Хаммарбю» забил пять мячей сербской команде «Чукарички», «Хапоэль» из Беэр-Шевы крупно обыграл «Шленск», «Гент» в гостях обыграл латвийский РФШ.