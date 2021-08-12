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12 августа, источник: Матч ТВ

ПАОК и «Гент» вышли в раунд плей-офф Лиги конференций

Состоялись ответные матчи 3-го квалификационного раунда Лиги конференций.

ПАОК
Гент
Тобол КсЛига конференций: таблица и календарь
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Источник: AP 2021

ПАОК обыграл ирландский «Богемиан» и вышел в раунд плей-офф. В составе греческой команды отметились хавбек Штефан Шваб и полузащитник Диего Бисесвар.

В других матчах «Жилина» разгромила «Тобол», шведский «Хаммарбю» забил пять мячей сербской команде «Чукарички», «Хапоэль» из Беэр-Шевы крупно обыграл «Шленск», «Гент» в гостях обыграл латвийский РФШ.

Лига конференций. Третий квалификационный раунд Ответные матчи

«Жилина» (Жилина) — «Тобол» (Кустанай) — 4:0 (2:0) Голы: Дюриш, 14. Руснак, 41. Бичахчян, 64. Слебодник, 81. Первый матч — 1:0.

«Хаммарбю» (Стокгольм) — «Чукарички» (Белград) — 5:1 Первый матч — 1:3.

ПАОК (Салоники) — «Богемиан» (Дублин) — 2:0 Голы: Шваб, 4. Бисесвар, 28. Первый матч — 1:2.

РФШ (Рига) — «Гент» (Гент) — 0:1 Первый матч — 2:2.

«Хапоэль» (Беэр-Шева) — «Шленск» (Вроцлав) — 4:0 Первый матч — 1:2.

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