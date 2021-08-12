ПАОК и «Гент» вышли в раунд плей-офф Лиги конференций
Состоялись ответные матчи 3-го квалификационного раунда Лиги конференций.
Состоялись ответные матчи 3-го квалификационного раунда Лиги конференций.
ПАОК обыграл ирландский «Богемиан» и вышел в раунд
В других матчах «Жилина» разгромила «Тобол», шведский «Хаммарбю» забил пять мячей сербской команде «Чукарички», «Хапоэль» из
Лига конференций. Третий квалификационный раунд Ответные матчи
«Жилина» (Жилина) — «Тобол» (Кустанай) — 4:0 (2:0) Голы: Дюриш, 14. Руснак, 41. Бичахчян, 64. Слебодник, 81. Первый матч — 1:0.
«Хаммарбю» (Стокгольм) — «Чукарички» (Белград) — 5:1 Первый матч — 1:3.
ПАОК (Салоники) — «Богемиан» (Дублин) — 2:0 Голы: Шваб, 4. Бисесвар, 28. Первый матч — 1:2.
РФШ (Рига) — «Гент» (Гент) — 0:1 Первый матч — 2:2.
«Хапоэль» (Беэр-Шева) — «Шленск» (Вроцлав) — 4:0 Первый матч — 1:2.