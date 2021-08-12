«Фейеноорд», «Маккаби» и «Андерлехт» вышли в раунд плей-офф Лиги конференций

В составе нидерландской команды дублем отметился Алиреза Джаханбахш, еще один гол забил Луис Синистерра. Игрок «Спартака» Гус Тиль, выступающий за «Фейеноорд» на правах аренды, вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 77-й минуте. «Фейеноорд» по сумме двух матчей переиграл швейцарскую команду со счетом 6:0 и вышел в раунд плей-офф.