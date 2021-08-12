«Фейеноорд», «Маккаби» и «Андерлехт» вышли в раунд плей-офф Лиги конференций
«Фейенорд» одержал победу над «Люцерном» в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги конференций.
«Фейенорд» одержал победу над «Люцерном» в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги конференций.
В составе нидерландской команды дублем отметился Алиреза Джаханбахш, еще один гол забил Луис Синистерра. Игрок «Спартака» Гус Тиль, выступающий за «Фейеноорд» на правах аренды, вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 77-й минуте. «Фейеноорд» по сумме двух матчей переиграл швейцарскую команду со счетом 6:0 и вышел в раунд
В следующий раунд Лиги конференций также вышел израильский «Маккаби», с минимальным счетом переигравший «Спартак» из Трнавы, а также бельгийский «Андерлехт», который нанес поражение албанскому клубу «Лачи».
Лига конференций. Третий квалификационный раунд Ответные матчи
«Фейеноорд» (Нидерланды) — «Люцерн» (Швейцария) — 3:0 (2:0) Голы: Джаханбахш, 9, 34. Синистерра, 48. Первый матч — 3:0.
«Маккаби» (Израиль) — «Спартак-Трнава» (Словакия) — 1:0 (1:0) Голы: Еини, 13. Первый матч — 0:0.
«Андерлехт» (Бельгия) — «Лачи» (Албания) — 2:1 (1:0) Голы: Амузу, 32. Версарен, 72. — Лушкья, 85. Первый матч — 3:0.
«Базель» (Швейцария) — «Уйпешт» (Венгрия) — 4:0 (2:0) Голы: Малес, 21. Штокер, 45. Артур, 71. Петретта, 90. Первый матч — 2:1.
«Фола» (Люксембург) — «Линфилд» (Северная Ирландия) — 2:1 (0:0) Голы: Коррея Мендеш Бруну, 69. Паррейра, 90. — Роску, 90. Первый матч — 2:1.
«Виктория-Пльзень» (Чехия) — «Нью-Сейнтс» (Уэльс) — 4:1 по пенальти (0:1) Голы: Буха, 56. Хоры, 85. Бугель, 90. — Роблес, 4. Первый матч — 2:4.
«Теута» (Албания) — «Шемрок Роверс» (Ирландия) — 0:1 (0:1) Голы: Гэффни, 20. Первый матч — 0:1.
«Олимпия» (Словения) — «Санта-Клара» (Португалия) — 0:1 (0:0) Голы: Кошта, 73. Первый матч — 0:2.
«Вележ» (Босния и Герцеговина) — «Эльфсборг» (Швеция) — 1:4 (0:2) Голы: Георгиевич, 81. — Фрик, 3, 52. Оккельс, 16, 48. Нереализованный пенальти: Ромер, 52 («Эльфсборг»). Удаление: Георгиевич, 90 («Вележ»). Первый матч — 1:1.
«Риека» (Хорватия) — «Хиберниан» (Шотландия) — 4:1 (1:0) Голы: Павичич, 37. Абасс, 68, 73. Бусния, 90. — Магеннис, 56. Удаление: МакГрегор, 67 («Хиберниан»). Первый матч — 1:1.
«Копенгаген» (Дания) — «Локомотив-Пловдив» (Болгария) — 4:2 (3:1) Голы: Дикс, 11, 20. Биль, 40. Дарами, 48. — Илиев, 30. Салинас, 86. Первый матч — 1:1.