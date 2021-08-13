«Селтик» и «Галатасарай» вышли в плей-офф квалификации Лиги Европы
«Селтик» и «Галатасарай» обыграли своих соперников в третьем квалификационном раунде Лиги Европы и вышли в следующий тур.
Галатасарай
СелтикЛига Европы: таблица и календарь
«Селтик» и «Галатасарай» обыграли своих соперников в третьем квалификационном раунде Лиги Европы и вышли в следующий тур.
Обе команды в первый встречах также обыграли своих соперников.
Лига Европы
3-й отборочный раунд
12 августа. Глазго. Стадион «Селтик Парк».
12 августа. Перт. Стадион «МакДьярмид Парк».