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00:14 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Селтик» и «Галатасарай» вышли в плей-офф квалификации Лиги Европы

«Селтик» и «Галатасарай» обыграли своих соперников в третьем квалификационном раунде Лиги Европы и вышли в следующий тур.

Галатасарай
СелтикЛига Европы: таблица и календарь
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Источник: AFP 2021

Обе команды в первый встречах также обыграли своих соперников.

Лига Европы

3-й отборочный раунд

«Селтик» (Шотландия) — «Яблонец» (Чехия) — 3:0 (1:0)

12 августа. Глазго. Стадион «Селтик Парк».

«Сент-Джонстон» (Шотландия) — «Галатасарай» (Турция) — 2:4 (1:1)

12 августа. Перт. Стадион «МакДьярмид Парк».

Селтик
3:0
Первый тайм: 0:0
Яблонец
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