«Селтик» и «Галатасарай» вышли в плей-офф квалификации Лиги Европы

«Селтик» и «Галатасарай» вышли в плей-офф квалификации Лиги Европы

«Селтик» и «Галатасарай» обыграли своих соперников в третьем квалификационном раунде Лиги Европы и вышли в следующий тур.