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01:06 (мск), источник: Чемпионат.com

«Сочи» проиграл «Партизану» по пенальти и выбыл из Лиги конференций

В матче 3-го квалификационного раунда Лиги конференций футбольный клуб «Сочи» проиграл «Партизану».

Партизан
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Источник: РИА "Новости"

Ответный матч 3-го квалификационного раунда проходил на стадионе «Партизан» в Белграде и завершился победой «Партизана» (2:2, 4:2 — по пенальти).

На 33-й минуте Терехов оказался в чужой штрафной. Мяч выкатился к вратарской после скидки Цаллагова, технично сыгравшего ногой с лёта. Вратарь «Партизана» Попович сорвался с ленточки, чтобы сократить дистанцию, но Терехов пробил в касание в ближний нижний и не оставил киперу шансов.

Затем защитник сочинцев Барач проиграл Марковичу единоборство на фланге, это обернулось прострелом во вратарскую. Мяч отскочил от Джанаева и выкатился в центр штрафной. Никто не мешал бить Йойичу. Милош ударил по центру, кипер не выручил, сербы сравняли счёт.

Сергей Терехов формил дубль в результате первоклассной комбинации. Нобоа и Цаллагов диагональными передачами оперативно доставили мяч на левую сторону штрафной. Юсупов прострелил во вратарскую, а Терехов замкнул в касание прострел.

После очередной атаки хозяева поля заработали угловой. Терзич закрутил на ближний угол вратарской, а Шчекич опередил выдернувшегося на выход Джанаева и головой подсёк мяч, который влетел в сетку, чуть-чуть отрикошетив от дальней штанги.

В серии пенальти сильнее оказался футбольный клуб «Партизан».

Партизан
2:2
По пенальти: 4:2Основное время: 2:2 (0:1)
Сочи
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