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01:32 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Черная неделя нашего футбола. «Сочи» тоже вылетел из еврокубков

Команда Владимира Федотова уступила в серии пенальти «Партизану».

Сочи
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Источник: Твиттер ФК "Сочи"

«Сочи», как и «Спартак» с «Рубином», не смог пройти своего еврокубкового соперника на этой неделе. «Партизан» выиграл в серии пенальти.

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А помните, что в России говорили о создании Лиги конференций? Мол, это наш уровень, наш шанс зацепиться за победу хоть в каком-то еврокубке на фоне череды провалов в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Это очень напоминало правду: в младшем турнире УЕФА соперники на бумаге слабее, чем в двух других, и клубы российской премьер-лиги теоретически могли здесь претендовать на успех.

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Уже прошли первые матчи в истории Лиги конференций с участием наших команд и можно делать предварительные выводы. И они неутешительные: «Рубин» вылетел от скромного польского «Ракува», хотя мало кто этого ожидал, а «Сочи» споткнулся о «Партизан».

Начиналось все неплохо. В матчах с азербайджанской «Кешлей» команда Владимира Федотова считалась очевидным фаворитом и спокойно вышла в третий отборочный раунд. Но российские болельщики уже привыкли к тому, что наши клубы могут вылететь хоть от тбилисского «Локомотива», хоть от «Маккаби» из Хайфы. Поэтому даже локальный успех «Сочи» немного порадовал.

А вот на «Партизан» российский дебютант смотрел снизу вверх: знаменитый на весь мир клуб, многократный чемпион Сербии и Югославии, одна из сильнейших команд-участниц Лиги конференций. Мы ждали от «Сочи» если не чуда, то прорыва. Но южане все-таки вылетели.

В первой игре с «Партизаном» «Сочи» выглядел чуть лучше, хотя и забил с пенальти, которого не было. Ничья с фаворитом для российской команды была удовлетворительным результатом, но в Белграде требовалась только победа. На стадионе «Партизана» зрителей было очень много, так что «Сочи» решал действительно сложную задачу.

Наслаивались и проблемы с составом. Все еще нет равносильной замены ушедшему Заболотному, вне состава второй раз за неделю остался Дуганджич, но нехватку центральных нападающих «Сочи» компенсировал агрессивной обороной. В этой игре бомбардирский талант внезапно раскрыл ветеран — 31-летний левый защитник Сергей Терехов, впервые в карьере оформивший дубль.

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«Партизан» не играл лучше «Сочи», но бил по воротам чаще и владел мячом больше. Местами сербы напоминали среднестатистическую российскую команду в отборочном турнире Лиги Европы или Лиги конференций — тоже более высокий статус и нехватка мастерства/везения, чтобы реализовать преимущество в гол. Но все-таки «Партизан» дожимал «Сочи»: дважды по ходу основного времени матча хозяева сравнивали счет, причем во второй раз — на 90-й минуте. Жестко ошибся при подаче углового Джанаев.

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Как и «Рубин», «Сочи» отправился в овертайм. Хотя мог сразу пройти дальше, если бы не нововведения УЕФА. Наша команда в гостях забила больше сербов, однако с этого сезона правило выездного гола отменено, и «Сочи» пришлось биться еще полчаса.

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Команда Федотова овертайм явно не ждала. «Сочи» задолго до конца основного времени израсходовал пять замен и снял с игры всю основную креативную группу — Нобоа, Юсупова и Попова. А «Партизан» тянул с перестановками и едва не пропустил третий мяч уже в первом дополнительном тайме. У вышедшего на замену Бурмистрова было сразу три момента, но он сперва споткнулся о соперника, затем ударил в голкипера в упор, а еще раз защитник «Партизана» вынес мяч с линии ворот.

Перед серией пенальти сербы, как это сейчас модно, совершили замену голкипера — вместо юного Поповича вышел опытный Стеванович. Федотов оставил Джанаева, но не мог рассчитывать на замененного Нобоа. Увы, «Сочи» подвела одна и та же штанга. Цаллагов пробил в нее первым же ударом, а чуть позже в нее попал полузащитник «Партизана» Сума — но мяч отскочил в спину Джанаеву, а затем юркнул в ворота.

«Сочи» вылетел, но за него хотя бы не стыдно в плане качества игры.

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