Кажется, нашим клубам нужен новый еврокубок — где точно не будет поражений. Мы уже выбрали участников
У нас будет свой еврокубок — с «Торсхавном» и «Влазнией».
У нас будет свой еврокубок — с «Торсхавном» и «Влазнией».
Мы так рассчитывали на Лигу Конференций, но в итоге и «Рубин», и «Сочи» не пробились даже в групповой этап — дальше прошли «Ракув» и «Партизан». Раз даже с отбором в третий еврокубок возникли проблемы, надо придумать четвертый — в котором российским клубам будет комфортно.
У этого соревнования не будет квалификации, ведь мы уже тщательно отобрали соперников по строгим критериям:
Участники Лиги Справедливости УЕФА.
К сожалению, в наш турнир не пробились «Кайрат» и «Шахтер Караганда» (Казахстан), «Флора» (Эстония), «Рига» (Латвия), КуПС (Финляндия) — эти команды все еще участвуют в Лиге Конференций. «Мура» (Словения), «Алашкерт» (Армения), ХИК (Финляндия) и вовсе продолжают путь в Лиге Европы.