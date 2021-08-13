Кажется, нашим клубам нужен новый еврокубок — где точно не будет поражений. Мы уже выбрали участников

Мы так рассчитывали на Лигу Конференций, но в итоге и «Рубин», и «Сочи» не пробились даже в групповой этап — дальше прошли «Ракув» и «Партизан». Раз даже с отбором в третий еврокубок возникли проблемы, надо придумать четвертый — в котором российским клубам будет комфортно.

Названия пока нет, но один из вариантов — Лига справедливости.

У этого соревнования не будет квалификации, ведь мы уже тщательно отобрали соперников по строгим критериям:

Российские клубы никогда не проигрывали командам из 13 стран (из тех, с кем встречались в современной истории) — все они делегируют по два клуба в ЛС;.

Мы брали команды, которые пробились в еврокубки-2021/22, но уже вылетели. Например, «Рига» до сих пор участвует в Лиге Конференций, поэтому место в Лиге Справедливости займет другая команда из Латвии.

Участники Лиги Справедливости УЕФА.

«Рубин» (Россия).

«Сочи» (Россия).

«Теута» (Албания).

«Влазния» (Албания).

«Интер Эскальдес» (Андорра).

«Санта-Колома» (Андорра).

«Ноа» (Армения).

«Арарат» (Армения).

«Валюр» (Исландия).

«Хабнарфьордюр» (Исландия).

«Тобол» (Казахстан).

«Астана» (Казахстан).

«РФШ» (Латвия).

«Лиепая» (Латвия).

«Дюделанж» (Люксембург).

«Свифт» (Люксембург).

«Хибернианс» (Мальта).

«Гзира Юнайтед» (Мальта).

«Ла Фиорита» (Сан-Марино).

«Тре Пенне» (Сан-Марино).

«Марибор» (Словения).

«Домжале» (Словения).

«ХБ Торсхавн» (Фареры).

«НСИ» (Фареры).

«Пайде» (Эстония).

«Левадия» (Эстония).

«Интер Турку» (Финляндия).

«Хонка» (Финляндия).