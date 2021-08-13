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14:34 (мск), источник: Sports.Ru

Кажется, нашим клубам нужен новый еврокубок — где точно не будет поражений. Мы уже выбрали участников

У нас будет свой еврокубок — с «Торсхавном» и «Влазнией».

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Источник: РИА "Новости"

Мы так рассчитывали на Лигу Конференций, но в итоге и «Рубин», и «Сочи» не пробились даже в групповой этап — дальше прошли «Ракув» и «Партизан». Раз даже с отбором в третий еврокубок возникли проблемы, надо придумать четвертый — в котором российским клубам будет комфортно.

Названия пока нет, но один из вариантов — Лига справедливости.

У этого соревнования не будет квалификации, ведь мы уже тщательно отобрали соперников по строгим критериям:

  • Российские клубы никогда не проигрывали командам из 13 стран (из тех, с кем встречались в современной истории) — все они делегируют по два клуба в ЛС;.
  • Мы брали команды, которые пробились в еврокубки-2021/22, но уже вылетели. Например, «Рига» до сих пор участвует в Лиге Конференций, поэтому место в Лиге Справедливости займет другая команда из Латвии.

Участники Лиги Справедливости УЕФА.

  • «Рубин» (Россия).
  • «Сочи» (Россия).
  • «Теута» (Албания).
  • «Влазния» (Албания).
  • «Интер Эскальдес» (Андорра).
  • «Санта-Колома» (Андорра).
  • «Ноа» (Армения).
  • «Арарат» (Армения).
  • «Валюр» (Исландия).
  • «Хабнарфьордюр» (Исландия).
  • «Тобол» (Казахстан).
  • «Астана» (Казахстан).
  • «РФШ» (Латвия).
  • «Лиепая» (Латвия).
  • «Дюделанж» (Люксембург).
  • «Свифт» (Люксембург).
  • «Хибернианс» (Мальта).
  • «Гзира Юнайтед» (Мальта).
  • «Ла Фиорита» (Сан-Марино).
  • «Тре Пенне» (Сан-Марино).
  • «Марибор» (Словения).
  • «Домжале» (Словения).
  • «ХБ Торсхавн» (Фареры).
  • «НСИ» (Фареры).
  • «Пайде» (Эстония).
  • «Левадия» (Эстония).
  • «Интер Турку» (Финляндия).
  • «Хонка» (Финляндия).

К сожалению, в наш турнир не пробились «Кайрат» и «Шахтер Караганда» (Казахстан), «Флора» (Эстония), «Рига» (Латвия), КуПС (Финляндия) — эти команды все еще участвуют в Лиге Конференций. «Мура» (Словения), «Алашкерт» (Армения), ХИК (Финляндия) и вовсе продолжают путь в Лиге Европы.

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