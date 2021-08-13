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15:17 (мск), источник: Sports.Ru

В плей-офф ЛК «Кайрат» встретится с «Фолой», карагандинский «Шахтер» с «Маккаби» Тель-Авив

Казахстанские клубы узнали своих следующих соперников в раунде плей-офф Лиги конференций.

Шахтер Кг
Кайрат
Маккаби Тель-Авив
ФолаЛига конференций: таблица и календарь
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Источник: Sports.Ru

«Кайрат» в раунде плей-офф встретится с люксембургской «Фолой», а карагандинский «Шахтер» с тель-авивским «Маккаби».

В третьем раунде карагандинский «Шахтер» одолел «Колос» (0:0, по пен. 3:1), «Фола» «Линфилд» (4:1), а «Маккаби» Тель-Авив трнавский «Спартак» (1:0).

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Алматинский «Кайрат» в третьем квалификационном раунде ЛЕ проиграл «Алашкерту» (2:3, д.в.) и таким образом, выбыл в раунд плей-офф ЛК.

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