В плей-офф ЛК «Кайрат» встретится с «Фолой», карагандинский «Шахтер» с «Маккаби» Тель-Авив
Казахстанские клубы узнали своих следующих соперников в раунде
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Казахстанские клубы узнали своих следующих соперников в раунде
«Кайрат» в раунде
В третьем раунде карагандинский «Шахтер» одолел «Колос» (0:0, по пен. 3:1), «Фола» «Линфилд» (4:1), а «Маккаби»
Алматинский «Кайрат» в третьем квалификационном раунде ЛЕ проиграл «Алашкерту» (2:3, д.в.) и таким образом, выбыл в раунд