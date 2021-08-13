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15:18 (мск), источник: Sports.Ru

Главный тренер «Кайрата» Кекер подал в отставку. Его временно будет заменять Гавриленко

Главный тренер «Кайрата» Кирилл Кекер после проигрыша в Лиге Европы «Алашкерту» (2:3) подал в отставку.

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Напоминаем, что Кекер стал главным тренером в июне этого года, после ухода Алексея Шпилевского. До этого Кирилл был главным тренером молодежных команд «Кайрата».

Временно исполнять обязанности главного тренера «Кайрата» будет ассистент главного тренера Артем Гавриленко. Следующий матч алматинцы проведут 15 августа в Кубке Казахстана по футболу против «Каспия».

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