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09:24 (мск), источник: РБК

Россия опустилась на рекордно низкое за 16 лет место в рейтинге УЕФА

В последний раз Россия занимала девятую строчку рейтинга в сезоне-2005/06.

Рубин
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Источник: РИА "Новости"

Россия уступила Шотландии восьмое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) после ответных матчей третьего квалификационного раунда Лиги Европы и Лиги конференций, которые прошли в четверг.

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В активе России теперь 30,682 балла, у шотландцев — 30,700 балла. Десятое место занимает Австрия (29,350). Накануне «Рубин» в дополнительное время уступил польскому «Ракуву» (0:1) в рамках Лиги конференций и выбыл из турнира. «Сочи» в Белграде в серии пенальти проиграл «Партизану» (2:2, 2:4 — по пенальти) и также вылетел из Лиги конференций.

Шотландский «Селтик» разгромил чешский «Яблонец» (3:0) и в раунде плей-офф квалификации в Лиге Европы сыграет с нидерландским АЗ. «Абердин» обыграл исландский «Брейдаблик» со счетом 2:1 и в раунде плей-офф квалификации в Лиги конференций встретится с азербайджанским «Карабахом».

«Сент-Джонстон» уступил турецкому «Галатасараю» (2:4) и в раунде плей-офф Лиги конференций встретится с ЛАСКом из Австрии. «Хиберниан» проиграл хорватской «Риеке» (1:4) и завершил выступление в еврокубках.

Таким образом, от России осенью продолжат выступления в Европе лишь три клуба из пяти — это произошло впервые с 2009 года. Среди участников — «Зенит», «Спартак» и «Локомотив».

У австрийцев остались три клуба в еврокубках помимо ЛАСКа. «Зальцбург» сыграет с «Брондбю» из Дании в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов. «Рапид» встретится с украинской «Зарей», а «Штурм» — со словенской «Мурой» в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы.

С сезона-2022/23 в зачет не будут идти баллы, набранные в сезоне-2017/18 (12,600); учитываться будут только показатели сезонов 2018/19 (7,683), 2019/20 (4,666), 2020/21 (4,333), 2021/22 (на данный момент — 1,500) и 2022/23.

Во время загрузки произошла ошибка.

В последний раз Россия опускалась на девятую строчку в сезоне-2005/06, а сумела подняться по ходу сезона-2007/08. Во многом это произошло благодаря успешному выступлению «Зенита» — победа в Кубке УЕФА и Суперкубке УЕФА.

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