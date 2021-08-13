Россия опустилась на рекордно низкое за 16 лет место в рейтинге УЕФА
В последний раз Россия занимала девятую строчку рейтинга в сезоне-2005/06.
В последний раз Россия занимала девятую строчку рейтинга в сезоне-2005/06.
Россия уступила Шотландии восьмое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) после ответных матчей третьего квалификационного раунда Лиги Европы и Лиги конференций, которые прошли в четверг.
В активе России теперь 30,682 балла, у шотландцев — 30,700 балла. Десятое место занимает Австрия (29,350). Накануне «Рубин» в дополнительное время уступил польскому «Ракуву» (0:1) в рамках Лиги конференций и выбыл из турнира. «Сочи» в Белграде в серии пенальти проиграл «Партизану» (2:2, 2:4 — по пенальти) и также вылетел из Лиги конференций.
Шотландский «Селтик» разгромил чешский «Яблонец» (3:0) и в раунде
«Сент-Джонстон» уступил турецкому «Галатасараю» (2:4) и в раунде
У австрийцев остались три клуба в еврокубках помимо ЛАСКа. «Зальцбург» сыграет с «Брондбю» из Дании в раунде
С сезона-2022/23 в зачет не будут идти баллы, набранные в сезоне-2017/18 (12,600); учитываться будут только показатели сезонов 2018/19 (7,683), 2019/20 (4,666), 2020/21 (4,333), 2021/22 (на данный момент — 1,500) и 2022/23.
В последний раз Россия опускалась на девятую строчку в сезоне-2005/06, а сумела подняться по ходу сезона-2007/08. Во многом это произошло благодаря успешному выступлению «Зенита» — победа в Кубке УЕФА и Суперкубке УЕФА.